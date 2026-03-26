Οικονομόπουλος: Η απάντηση στις φήμες για σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη

Ο Νίκος Οικονομόπουλος τοποθετήθηκε δημόσια στην εκπομπή Happy Day, για τα σενάρια που κατά καιρούς κυκλοφορούν γύρω από την προσωπική του ζωή, βάζοντας τέλος στις φήμες που τον ήθελαν σε σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη.

Ο γνωστός τραγουδιστής επανατοποθετήθηκε απέναντι στα δημοσιεύματα που αφορούν την προσωπική του ζωή, λέγοντας πως δεν ενδιαφέρεται με όσα γράφονται.

«Δεν ασχολούμαι με τα δημοσιεύματα για την προσωπική ζωή μου. Ποτέ δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω τι λένε, ας λένε. Αν κάτι υπάρξει και είναι αληθινό, θα το δείτε. Δε θα κρύψω κάτι», απάντησε για τα όσα γράφονται για εκείνον.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που τον συνέδεαν με τη Μελίνα Νικολαΐδη, υποστηρίζοντας πως οι δυο τους είχαν έρθει πιο κοντά, λόγω κοινών φίλων και ενδιαφερόντων. Ωστόσο, οι φήμες αυτές διαψεύστηκαν κατηγορηματικά, με τον τραγουδιστή να ξεκαθαρίζει πως δεν υπήρξε ποτέ κάτι περισσότερο από μια απλή γνωριμία μεταξύ τους.

Μάλιστα, μέσα από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ο Νίκος Οικονομόπουλος είχε ζητήσει να κάνει μνεία ο παρουσιαστής στην εν λόγω φήμη λέγοντας: «Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με τη Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση».

Νίκος Οικονομόπουλος: Αγαπώ τους συναδέλφους μου

Σε συνέχεια στις δηλώσεις του στην ίδια εκπομπή, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ήβη Αδάμου, τονίζοντας πως υπήρξε μια πολύ όμορφη εμπειρία. Όπως δήλωσε, διατηρεί πάντα καλή στάση απέναντι στους συναδέλφους του, εκφράζοντας την εκτίμηση και την αγάπη του.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Περάσαμε πολύ ωραία με την Ήβη Αδάμου στη συνεργασία μας. Πάντα μιλάω και εγώ με ωραία λόγια για τους συναδέλφους μου, τους αγαπάω, τους εκτιμάω, περάσαμε πολύ ωραία. Η ζωή συνεχίζεται. Η δουλειά συνεχίζεται»

Νίκος Οικονομόπουλος: Εκφράζω ελεύθερα τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει εκφράσει δημόσια την ακλόνητη πίστη του στον Θεό, δηλώνοντας «παραδομένος» σε αυτόν. Στα πλαίσια των νέων του δηλώσεων είπε: «Αν με κρίνουν για την πίστη μου, κανένα πρόβλημα. Δέχομαι την κριτική, αρκεί να μη με προσβάλλει. Δεν με ενοχλεί κάτι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αυτά που έχω πει τα εννοώ, τα πιστεύω και τέλειωσε».