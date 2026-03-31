Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;

«Ποιος χ@@@@@ε να μοιράσει της γνώσης το φως;» ανέφερε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.03.26 , 15:26 Τραμπ: «Αν θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στο Ορμούζ και πάρτε το μόνοι σας»
31.03.26 , 15:20 Μαρινέλλα: Ρίγη συγκίνησης στον επικήδειο της Χαρούλας Αλεξίου
31.03.26 , 15:18 Παναθηναίκός – Ολυμπιακός: φασαρία για λόγους ...παράδοσης
31.03.26 , 14:44 Τα τελευταία λόγια της Μαρινέλλας «ραγίζουν» καρδιές
31.03.26 , 14:41 «Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
31.03.26 , 14:36 Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
31.03.26 , 14:23 Κηδεία Μαρινέλλας: Ο πρωθυπουργός αποχαιρέτησε τη μεγάλη ντίβα
31.03.26 , 14:23 «Ζωή μετά Χαμηλών Πτήσεων»: Μία ξεχωριστή παράσταση στο Κολλέγιο Αθηνών
31.03.26 , 14:12 Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;
31.03.26 , 14:06 «Αθάνατη» φώναζε το πλήθος: Το τελευταίο χειροκρότημα στη Μαρινέλλα
31.03.26 , 14:05 Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
31.03.26 , 13:36 Γρήγορες και γευστικές πένες με σολομό - Δείτε τη συνταγή
31.03.26 , 13:24 Η Καινούργιου «λύγισε» στην τελευταία εκπομπή: «Θα γυρίσω διαφορετική»
31.03.26 , 13:20 Κακοκαιρία ERMINIO: Πού θα κλείσουν τα σχολεία - Τι θα γίνει στην Αττική
31.03.26 , 13:15 Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Κηδεία Μαρινέλλας: Απαρηγόρητη η Νατάσα Θεοδωρίδου
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Ανοιχτά τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη - Τι ισχύει για το ολοήμερο
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει στο Happy Day για τον χωρισμό της με τον Μάριο Καπότση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κόνι Μεταξά εξέφρασε τη διαφωνία της για τους στίχους του τραγουδιού γενεθλίων μέσω TikTok.
  • Προτείνει να αλλάξει το τραγούδι, καθώς θεωρεί ότι οι στίχοι είναι αρνητικοί και δεν αρέσουν στους εορτάζοντες.
  • Αναφέρει ότι πολλοί λένε λάθος τους στίχους, ενώ οι σωστοί είναι δύσκολο να θυμηθούν.
  • Κριτικάρει τους στίχους που αναφέρονται σε άσπρα μαλλιά και τη γνώση, θεωρώντας τους ακατάλληλους.
  • Προτείνει ότι ένα πιο ευχάριστο τραγούδι θα έκανε τους εορτάζοντες πιο ενθουσιασμένους.

Τη διαφωνία της για τους στίχους που έχει το τραγούδι που λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια, εξέφρασε μέσα από ένα βίντεό της στο Tik Tok η Κόνι Μεταξά

Κόνι Μεταξά/ φωτογραφία από ndpphoto.gr, Nίκος Δρούκας 

Λευτέρης Πανταζής: Η συγκινητική αφιέρωση στην κόρη του Konnie Metaxa

Η ηθοποιός και κόρη του τραγουδιστή Λευτέρη Πανταζή ανέφερε πως ένας άνθρωπος που μεγαλώνει ένα χρόνο δεν θέλει να ακούει αυτούς τους στίχους και πως καλύτερα να άκουγε το ομότιτλο τραγούδι της Άννας Βίσση «Χρόνια πολλά μωρό μου».

 

@kmetaxa

Petition να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων

♬ original sound - Konnie Metaxa

 


Κόνι Μεταξά: Τη Φλερτάρουν Οι Άντρες; - Video

 «Αίτηση να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων» έγραψε αρχικά και μετά εστίασε κυρίως στον στίχο που λέει «παντού να μοιράσεις της γνώσης το φως» το οποίο όπως η ίδια λέει πολύ λένε λάθος(σ.σ: αναφέρουν της νιότης), αλλά δεν συμφωνεί ούτε και με τη φράση «και όλοι να λένε να ένας σοφός». 

 

 

«Ακούστε με λίγο θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων. Πρώτον: χωρίς να το θέλουμε κάνουμε manifest από πολύ μικροί να βγάλουμε άσπρα μαλλιά, άμα δεν μας το έλεγαν κάθε χρόνο τόσο πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην βγάζαμε. Δεύτερον: κανένας δεν ξέρει τα λόγια, λένε "νιώσεις το φως". Δεν είναι "νιώσεις το φως". Ή μάθε τα λόγια, δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε τα λόγια, είναι ντροπή. Τρίτον: το τραγούδι είναι χάλια, δεν αρέσει σε κανέναν που έχει γενέθλια, δεν θέλει κανένας να το ακούει. Άμα ήταν ένα πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να τραγουδάγαμε και εμείς που έχουμε γενέθλια μαζί με τους ανθρώπους που μας τραγουδούν το τραγούδι. Δεν έχω δει λιγότερο ενθουσιασμένο άνθρωπο από αυτόν που του τραγουδάνε το "μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά". Επίσης, δεν συμφωνώ με τους στίχους, θεωρώ ότι είναι η χειρότερη ευχή. "Να ζήσεις τάδε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως;". Ποιος χ@στηκε γενικά να σκορπίζεις της γνώσης το φως; Δεν καταλαβαίνω, αυτό δίνει πράγματα σε άλλους» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top