Ποια ηθοποιός αιτήθηκε να αλλάξει το τραγούδι των γενεθλίων;

Τη διαφωνία της για τους στίχους που έχει το τραγούδι που λέμε σε κάποιον που έχει γενέθλια, εξέφρασε μέσα από ένα βίντεό της στο Tik Tok η Κόνι Μεταξά.

Η ηθοποιός και κόρη του τραγουδιστή Λευτέρη Πανταζή ανέφερε πως ένας άνθρωπος που μεγαλώνει ένα χρόνο δεν θέλει να ακούει αυτούς τους στίχους και πως καλύτερα να άκουγε το ομότιτλο τραγούδι της Άννας Βίσση «Χρόνια πολλά μωρό μου».

«Αίτηση να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων» έγραψε αρχικά και μετά εστίασε κυρίως στον στίχο που λέει «παντού να μοιράσεις της γνώσης το φως» το οποίο όπως η ίδια λέει πολύ λένε λάθος(σ.σ: αναφέρουν της νιότης), αλλά δεν συμφωνεί ούτε και με τη φράση «και όλοι να λένε να ένας σοφός».

«Ακούστε με λίγο θέλω να συζητήσουμε κάτι σοβαρό. Θεωρώ πως πρέπει να αλλάξει το τραγούδι γενεθλίων. Πρώτον: χωρίς να το θέλουμε κάνουμε manifest από πολύ μικροί να βγάλουμε άσπρα μαλλιά, άμα δεν μας το έλεγαν κάθε χρόνο τόσο πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην βγάζαμε. Δεύτερον: κανένας δεν ξέρει τα λόγια, λένε "νιώσεις το φως". Δεν είναι "νιώσεις το φως". Ή μάθε τα λόγια, δηλαδή έχουν περάσει τόσα χρόνια δεν είναι δυνατόν να μην ξέρετε τα λόγια, είναι ντροπή. Τρίτον: το τραγούδι είναι χάλια, δεν αρέσει σε κανέναν που έχει γενέθλια, δεν θέλει κανένας να το ακούει. Άμα ήταν ένα πιο ωραίο τραγούδι μπορεί να τραγουδάγαμε και εμείς που έχουμε γενέθλια μαζί με τους ανθρώπους που μας τραγουδούν το τραγούδι. Δεν έχω δει λιγότερο ενθουσιασμένο άνθρωπο από αυτόν που του τραγουδάνε το "μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά". Επίσης, δεν συμφωνώ με τους στίχους, θεωρώ ότι είναι η χειρότερη ευχή. "Να ζήσεις τάδε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της γνώσης το φως;". Ποιος χ@στηκε γενικά να σκορπίζεις της γνώσης το φως; Δεν καταλαβαίνω, αυτό δίνει πράγματα σε άλλους» έγραψε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

