Κηδεία Μαρινέλλας: Yποβασταζόμενη η αδελφή της - Ζούσαν στο ίδιο σπίτι

«Έχουμε μείνει εγώ και η αδελφή μου, η Λούλα, και είμαστε μια γροθιά»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Κηδεία Μαρινέλλας: Υποβασταζόμενη η αδελφή της, Λούλα Γρηγοριάδη/ βίντεο Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρινέλλα, εμβληματική μορφή του ελληνικού τραγουδιού, απεβίωσε, αφήνοντας πίσω της διαχρονικά τραγούδια.
  • Η αδελφή της, Λούλα Γρηγοριάδη, έφτασε υποβασταζόμενη στην κηδεία, καθώς οι δύο γυναίκες ζούσαν μαζί για 45 χρόνια.
  • Η Μαρινέλλα είχε μοιραστεί ότι το σπίτι τους στην Κηφισιά αγοράστηκε από τη Ρένα Βλαχοπούλου και ανακαινίστηκε πλήρως.
  • Η ερμηνεύτρια είχε αναφέρει τη σημασία της οικογένειας και τις δύσκολες παιδικές μνήμες της από την εποχή του πολέμου.
  • Η Μαρινέλλα, γνωστή ως Κυριακή Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1938 και ήταν το μικρότερο παιδί μιας εξαμελούς οικογένειας.

Όλη η Ελλάδα θρηνεί για τον θάνατο της Μαρινέλλας, παρόλο που θα μείνει για πάντα ζωντανή μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια της, τα οποία αφήνει παρακαταθήκη στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. 

Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα

Για την οικογένειά της, όμως, τους δικούς της ανθρώπους, ο πόνος είναι αβάσταχτος. Εκτός από την κόρη της και τα εγγόνια της, με την  αδελφή της, Λούλα Γρηγοριάδη, η Μαρινέλλα ήταν «μια γροθιά», όπως είχε εξομολογηθεί η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού πενταγράμμου. 

H αδελφή της Μαρινέλλας στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας/ ΙΝΤΙΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

H αδελφή της Μαρινέλλας στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας/ ΙΝΤΙΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Η αδελφή της έφτασε υποβασταζόμενη στη Μητρόπολη για το τελευταίο αντίο στην «Κική» της.

H αδελφή της Μαρινέλλας υποβασταζόμενη στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας/ ΙΝΤΙΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

H αδελφή της Μαρινέλλας υποβασταζόμενη στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας/ ΙΝΤΙΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οι δύο γυναίκες ζούσαν μαζί για πάρα πολλά χρόνια στο σπίτι της αείμνηστης ερμηνεύτριας στην Κηφισιά, το οποίο είχε αγοράσει από τη Ρένα Βλαχοπούλου. «Αυτές οι αδελφές ήταν για 45 χρόνια μαζί, έμεναν στο ίδιο σπίτι», είπε ο Μάκης Δελαπόρτας στο Happy Day.

H αδελφή της Μαρινέλλας υποβασταζόμενη στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας/ ΙΝΤΙΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

H αδελφή της Μαρινέλλας υποβασταζόμενη στο τελευταίο αντίο της σπουδαίας ερμηνεύτριας/ ΙΝΤΙΜΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

«Ζούμε μαζί με την αδελφή μου, την κόρη μου, τον άντρα της και τα εγγόνια μου, τον Δημήτρη και τη Μελίνα. Μου αρέσει να φροντίζω τα φυτά μου, να απολαμβάνω το φως του ήλιου, να τακτοποιώ τους χώρους του σπιτιού. Κατοικώ εδώ περισσότερο από σαράντα χρόνια. Αγόρασα το σπίτι από τη Ρένα Βλαχοπούλου, αλλά το ανακαίνισα πλήρως. Διακοπές πηγαίνουμε σε ένα εξοχικό που έχουμε στη Χαλκιδική δίπλα στη θάλασσα. Έχουμε κάθε μέρα τις δικές μας ιεροτελεστίες. Γελάμε, κολυμπάμε, μαγειρεύουμε, στιγμές καθημερινής ευτυχίας», είχε εξομολογηθεί η Μαρινέλλα σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Lifo, τον Ιούνιο του 2024.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της,Τζωρτζίνα Σερπιέρη & την αδερφή της, Λούλα Γρηγοριάδη, το 2010/ NDP

Η Μαρινέλλα με την κόρη της,Τζωρτζίνα Σερπιέρη & την αδερφή της, Λούλα Γρηγοριάδη, το 2010/ NDP

Η «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού ήταν το μικρότερο παιδί από τα 4 παιδιά της εξαμελούς της οικογένειας. «Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μαΐου 1938. Το σπίτι μας ήταν ένα ημιυπόγειο στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού. Το πραγματικό μου όνομα είναι Κυριακή Παπαδοπούλου. Η Κική, το στερνοπούλι μιας εξαμελούς οικογένειας. Σήμερα έχουμε μείνει εγώ και η αδελφή μου, η Λούλα, και είμαστε μια γροθιά. Τους άλλους, δυστυχώς, τους χάσαμε», είχε περιγράψει στην ίδια συνέντευξη η Μαρινέλλα. 

Η Μαρινέλλα με την αδελφή της, Λούλα, στην επίσημη πρεμιέρα "Άγρια Δύση", το 2012/ NDP

Η Μαρινέλλα με την αδελφή της, Λούλα, στην επίσημη πρεμιέρα "Άγρια Δύση", το 2012/ NDP

«Σκληρές οι παιδικές μνήμες, αφού μεγάλωσα την εποχή του πολέμου, της Κατοχής και του Εμφυλίου. Ανήκω σε μια γενιά η οποία ωρίμασε γρήγορα. Ήμουν παιδάκι σε χρόνια που κυριαρχούσαν οι κακουχίες, οι ελλείψεις και οι στερήσεις. Πείνα και μπόλικο κρύο που κανείς σήμερα δεν μπορεί να καταλάβει. Ναι μεν ατελείωτα παιχνίδια σε χωμάτινους δρόμους αλλά και τα πάντα μετρημένα. Από τη μια ο παράδεισος της παιδικής ηλικίας με την ανεμελιά και απ’ την άλλη η αγριότητα και οι συμφορές. Βιώματα που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Το σημαντικότερο ήταν, όμως, ότι το σπίτι μας ξεχείλιζε από αγάπη.

Η Μαρινέλλα με την αδερφή της, Λούλα Γρηγοριάδη, το 2007/ NDP

Η Μαρινέλλα με την αδερφή της, Λούλα Γρηγοριάδη, το 2007/ NDP

Ζούσαμε φτωχικά, αλλά ευτυχισμένα. Κι αυτό οφείλεται στους γονείς μας. Μια φράση που με ακολουθεί ακόμη και σήμερα είναι: «Τι θα φάμε;». Ξορκίζαμε τους φόβους μας με το φαγητό. Αυτή είναι μια συνήθεια που πήρα απ’ τους γονείς μου, οι οποίοι κατάγονταν από τον Πόντο και πριν έρθουν στην Ελλάδα ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη», είχε αποκαλύψει η Μαρινέλλα. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top