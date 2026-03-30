Αποκάλυψη: Ο ρόλος του Μαθιού στον Σασμό αρχικά δεν ήταν για τον Λάλο

Όσα είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης που είχε συμφωνήσει για άλλον ρόλο

Απόσπασμα από τη συνέντευξη του Γιάννη Τσιμιτσέλη στην εκπομπή του ΟΡΕΝ, Ψυχαγωγία Κυριακάτικα

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ψυχαγωγία… κυριακάτικα» ήταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος έκανε μια αποκάλυψη για τον ρόλο που ήταν να παίξει στον Σασμό, αλλά τελικά δεν πήρε.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»

Ειδικότερα, σε ερώτηση του Θανάση Πάτρα, αν έχει αρνηθεί να παίξει σε κάποιο σίριαλ, το οποίο στην πορεία έγινε επιτυχία, ο ηθοποιός απάντησε: «Δεν έχει συμβεί αυτό. Έχει συμβεί να συμφωνήσω να παίξω σε σειρά και τελικά να μείνω εκτός. Η σειρά αυτή είναι ο Σασμός».

Αυγουστίδης: Τα κόλπα του γιου του, η μαγειρική κι ο κύκλος που δεν έκλεισε

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης αποκάλυψε ότι ο ίδιος προοριζόταν για τον ρόλο του «Αστέρη» και πως είχε προτείνει τον Ορφέα Αυγουστίδη για τον ρόλο του Μαθιού. Τελικά, ο Ορφέας Αυγουστίδης υποδύθηκε τον Αστέρη Σταματάκη και τον αδελφό του, Μαθιό Σταματάκη, ο Δημήτρης Λάλος.

Ορφέας Αυγουστίδης- Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα του Σασμού

Ορφέας Αυγουστίδης- Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα του Σασμού

«Τότε, κάποιος κάποια θεώρησε ότι δεν είναι καλή κίνηση. Θα έκανα τον ρόλο που έκανε ο Ορφέας. Είχα πάει εγώ τον Ορφέα τότε για να κάνει τον αδερφό μου. Για να κάνουμε τα αδέρφια. Ο Λάλος που έκανε τον ρόλο μετά. Τον Ορφέα, εγώ τον είχα προτείνει τότε. 15 εκατομμύρια φορές θα τον ξαναπρότεινα. Ο Ορφέας είναι η ηθοποιάρα και εξαιρετικό πλάσμα. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα έτσι κι αλλιώς», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ορφέας Αυγουστίδης- Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα του Σασμού

Ορφέας Αυγουστίδης- Δημήτρης Λάλος στα γυρίσματα του Σασμού

Ακόμη, μίλησε για την κόρη του, Εύα, που είναι 13 ετών. Όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση, πλέον δεν της κάνει εντύπωση που οι γονείς της είναι αναγνωρίσιμοι. «Όταν έχει μεγαλώσει από την κούνια να έρχεται στο θέατρο μαζί, να έρχεται στο γύρισμα, θεωρεί ότι είναι μια φυσιολογική εξέλιξη και το έχει συνηθίσει. Άρα δεν της κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση, όπως ας πούμε, μου έκανε εμένα την πρώτη φορά που είδα ηθοποιούς από κοντά», εξήγησε. 

«Δε θα την pushάρω προς κάποια κατεύθυνση. Θα τη στηρίξω σε όποια απόφαση πάρει επαγγελματικά, αρκεί να είναι μια συνειδητή απόφαση. Γι’ αυτό έχουμε πει μαζί με τη Βάσω, ότι σε instagramικές δουλειές που κάνουμε, δε βάζουμε μέσα το παιδί. Παρόλο που έκανα και ταινία με παιδάκια. Η δικιά μου προσωπική άποψη πάνω σε αυτό τομ τομέα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνδυαστική επιλογή που δεν μπορεί να γίνει όταν είσαι σε μικρή ηλικία. Γι' αυτό και όταν έκανα την ταινία τους Κουραμπιέδες από χιόνι, πρόσεξα πάρα πολύ το τι κάνω σε σχέση με τα παιδιά, γιατί ένιωθα λες και είναι δικά μου παιδιά», πρόσθεσε.

Αποκάλυψη: Ο ρόλος του Μαθιού στον Σασμό αρχικά δεν ήταν για τον Λάλο

Τσιμιτσέλης: «Μου έλεγαν “έγινες ηθοποιός;” γιατί σε είδαμε στη Μενεγάκη»

O Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε και για τη σχέση του με την Ελένη Μενεγάκη, με την οποία δεν είναι φίλοι αλλά έχουν μια σχέση αλληλοσεβασμού και εκτίμησης. «Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε βγει για καφέ μαζί ή να φάμε μαζί. Ξέρω την Ελένη, από όταν ήταν ο Πρωινός Καφές στον Άγιο Θωμά. Κάθε χρόνο ήταν ένα ραντεβού. Θυμάμαι τότε που είχα πάει στο χωριό και μου λέγανε: “α, έγινε ηθοποιός; Σε είδαμε στη Μενεγάκη”. Είχα κάνει σίριαλ, θέατρο, ταινία τότε.

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος- Κατερίνα Γερονικολού- Ελένη Μενεγάκη- Γιάννης Τσιμιτσέλης στην επίσημη προβολή της ταινίας «Για πάντα», το 2019/ NDP

Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος- Κατερίνα Γερονικολού- Ελένη Μενεγάκη- Γιάννης Τσιμιτσέλης στην επίσημη προβολή της ταινίας «Για πάντα», το 2019/ NDP

Οπότε και περνούσα πάρα πολύ καλά και ένιωθα ότι περνούσε και η Ελένη πολύ καλά με την παρέα μου. Οπότε έτσι δεθήκαμε με την Ελένη. Και γι' αυτό, όποτε την έχω καλέσει σε πρεμιέρα ταινίες μου έχει έρθει, με έχει στηρίξει. Και γι' αυτό κι εγώ όποτε, όπως και σε εσένα, όποτε με πήραν να μου πούνε “έλα στην Ελένη”, δεν είπα ποτέ όχι. Πάντα, γιατί την εκτιμώ όσο λίγους και τη θαυμάζω όσο λίγους», κατέληξε.
 

