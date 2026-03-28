Βαρύ πένθος για την Κατερίνα Θεοχάρη

«Ήσουν ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω»

Celebrities & Gossip Νεα
Βαρύ Πένθος Για Την Κατερίνα Θεοχάρη
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Κατερίνα Θεοχάρη ανακοίνωσε τον θάνατο του πατέρα της, Σπύρου, μέσω social media.
  • Ο θάνατος συνέβη το Σάββατο 21 Μαρτίου, προκαλώντας μεγάλη θλίψη.
  • Η Θεοχάρη αποχαιρέτησε τον πατέρα της με συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, περιγράφοντας τον ως σπάνιο και δίκαιο άνθρωπο.
  • Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τις αξίες που της δίδαξε και την υποστήριξή του σε κάθε βήμα της ζωής της.
  • Δεσμεύτηκε ότι θα τον θυμάται πάντα και θα ζει μέσα της.

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η ηθοποιός Κατερίνα Θεοχάρη, η οποία γνωστοποίησε μέσω των social media ότι το περασμένο Σάββατο 21 Μαρτίου έχασε τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Η ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «κοντής» στο «Παρά Πέντε» με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποχαιρέτησε τον μπαμπά της, Σπύρο και «ράγισε» καρδιές.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Θεοχάρη

«Το Σάββατο που μας πέρασε έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς μου, ο Σπύρος… Και μαζί του πήρε ένα κομμάτι της ψυχής μου. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το κενό που άφησε πίσω του… μόνο σιωπή και αγάπη. Ήταν ένας άνθρωπος σπάνιος. Δίκαιος, ακέραιος, με καρδιά καθαρή και γενναιόδωρη. Δεν τον άκουσα ποτέ να κρίνει ή να μειώνει κανέναν.

Αντίθετα, στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους με καλοσύνη και αξιοπρέπεια, προσφέροντας χωρίς να περιμένει ποτέ αντάλλαγμα. Για μένα ήταν τα πάντα… Ο άνθρωπος που δεν μου χάλασε ποτέ χατίρι, που ήταν πάντα εκεί, σιωπηλά αλλά σταθερά, σε κάθε μου βήμα, σε κάθε μου ανάγκη.

Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου χάρισες… Για τις αξίες που μου έδωσες χωρίς λόγια, μόνο με το παράδειγμά σου. Μου έμαθες τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος: να είσαι δίκαιος, να σέβεσαι, να λες την αλήθεια, να μην πληγώνεις, να αγαπάς. Μπορεί να έφυγες από τα μάτια μου… αλλά δεν θα φύγεις ποτέ από μέσα μου. Θα ζεις σε κάθε μου σκέψη, σε κάθε μου πράξη, σε κάθε κομμάτι της ζωής μου. Ήσουν ο καλύτερος μπαμπάς που θα μπορούσα να έχω και θα είσαι για πάντα η πιο ήσυχη και δυνατή μου δύναμη. Καλό σου ταξίδι, όμορφε μπαμπά μου» έγραψε η Κατερίνα Θεοχάρη.

