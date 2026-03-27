Miss Grand Thailand 2026: Της έπεσαν τα δόντια την ώρα που μιλούσε

Να ανοίξει η γη νατην καταπιεί ήθελε η 18χρονη Kamolwan Chanago, η οποία είχε την πιο αμήχανη στιγμή πάνω στη σκηνή διεκδικώντας τον τίτλο της Μις Ταϊλάνδης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στα προκριματικά του διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκαν στην Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη, η νεαρή διαγωνιζόμενη βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο καθώς οι όψεις πορσελάνης που είχε στα δόντια της χαλάρωσαν και αποκολλήθηκαν την ώρα που μιλούσε μπροστά στο κοινό.

Για λίγα δευτερόλεπτα η υποψήφια φάνηκε να χάνει τον ρυθμό της, ωστόσο αντέδρασε άμεσα. Η 18χρονη γύρισε διόρθωσε το πρόβλημα και μέσα σε ελάχιστο χρόνο επανήλθε στη σκηνή σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Κρατώντας ένα σταθερό χαμόγελο και απόλυτη αυτοπεποίθηση, συνέχισε την παρουσίασή της και προχώρησε στην πασαρέλα, εντυπωσιάζοντας το κοινό.

Επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό ροζ φόρεμα και μια γούνινη εσάρπα, συνέχισε την εμφάνισή της με αυτοπεποίθηση, κάνοντας στροφές και πόζες, ενώ το κοινό την αντάμειψε με θερμό χειροκρότημα.

Η στάση της προκάλεσε έντονα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να την επαινούν για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό της, επισημαίνοντας ότι αντιμετώπισε μια δύσκολη στιγμή με υποδειγματικό τρόπο.

Το περιστατικό κατέληξε να αποτελεί μία από τις πιο αξέχαστες στιγμές του διαγωνισμού Miss Grand Thailand 2026, αποδεικνύοντας πως η αυτοπεποίθηση και η ψυχραιμία μπορούν να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στις πιο αμήχανες καταστάσεις.