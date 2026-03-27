27.03.26 , 10:52 Μαριλού Κατσαφάδου: «Έχω ακούσει ότι παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Ρουβάς»
27.03.26 , 10:47 Έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ σε ανήλικες και τις κακοποιούσε σεξουαλικά
27.03.26 , 10:44 Η Μαίρη, η Λιλή κι ο Κωνσταντίνος από το Breakfast@Star έπαιξαν LINGO!
27.03.26 , 10:44 Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου: «Ειμαι εδώ, είμαι καλά»
27.03.26 , 10:37 Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
27.03.26 , 10:29 Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
27.03.26 , 10:25 Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026
27.03.26 , 09:56 Αρναούτογλου: «Θα ’θελα να πάρω τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»
27.03.26 , 09:51 Το Ευρωκοινοβούλιο κατά των συστημάτων ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες
27.03.26 , 09:38 Josephine για επανασύνδεση με Νίνο: «Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»
27.03.26 , 09:26 Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
27.03.26 , 09:22 Νίκος Μουτσινάς: «Είναι κάτι μαγικό. Με το LINGO κολλάς!»
27.03.26 , 09:03 Honda Motorcycles: Η στρατηγική για το μέλλον
27.03.26 , 09:03 8+1 εκρηκτικοί έρωτες που «γεννήθηκαν» στο θέατρο
27.03.26 , 09:01 Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Josephine: H επιβεβαίωση της επανασύνδεσης με τον Νίνο και το νέο τους τραγούδι/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε την επανασύνδεσή της με τον Νίνο, μετά τον χωρισμό τους στα τέλη του 2024.
  • Το νέο τους τραγούδι "Τι κάνεις;" είναι προσωπικό και συγκινητικό για την τραγουδίστρια.
  • Η Ζόζεφιν δήλωσε ότι είναι ερωτευμένη και πιστεύει στις δεύτερες ευκαιρίες.
  • Φήμες για επανασύνδεση άρχισαν να κυκλοφορούν από τον Μάρτιο, με βίντεο που δημοσίευσε η Ζόζεφιν.
  • Ο χωρισμός τους οφειλόταν σε διαφορετικές προτεραιότητες, χωρίς τρίτο πρόσωπο εμπλεκόμενο.

Την επανασύνδεσή της με τον Νίνο επιβεβαίωσε η Ζόζεφιν. To ζευγάρι είχε χωρίσει στα τέλη του 2024.

Τι κάνεις?….έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου..

Η αποκάλυψη ήρθε πριν από λίγες μέρες όταν με βίντεο στο TikTok  παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Τι κάνεις;».

Θα ‘θελα τόσο πολύ να σε δω 💭….

«Αυτό το τραγούδι είναι η αλήθεια μας. Είναι ένα τραγούδι που όταν το άκουσα, δεν ξέρω, συγκινήθηκα κι εγώ. Έγραψε μουσική και στίχο ο Νίνο. Νομίζω είναι ένα τραγούδι σταθμός για μένα», είπε η τραγουδίστρια στο Happy Day.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο. «Είμαι ερωτευμένη! Ναι, υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Εγώ λέω “παιδιά ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε!”. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και, όπως σου λέω, είναι καθαρός ο ουρανός και ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν έχει προχωρήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος…  ναι μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση», αποκάλυψε. 

Ζόζεφιν: Τα βίντεο στο TikTok με τη φωνή του Νίνο

Από τα μέσα Μαρτίου, φούντωσαν οι φήμες για επανασύνδεση του ζευγαριού. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε πρώτα ένα βίντεο, με την ίδια να είναι στο αεροδρόμιο. Το βίντεο είχε ντυθεί μουσικά με το νέο τους τραγούδι. 

«Όσα χιλιόμετρα κι αν ταξιδέψω, το μυαλό μου γυρνάει σ' αυτόν», έγραψε στη λεζάντα.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η ίδια να βρίσκεται στο λιμάνι της Ρόδου, τόπου καταγωγής του Νίνο, ενώ παράλληλα παίζει το τραγούδι τους.

Πριν τέσσερις μέρες όμως, τα πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα. Με βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, η τραγουδίστρια έγραψε: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

To ζευγάρι έζησε έναν θυελλώδη έρωτα και έναν ξαφνικό χωρισμό. 

Ζόζεφιν για τον Νίνο: Όταν ζεις κάτι έντονο, χρειάζεσαι χρόνο να πενθήσεις

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή Super Κατερίνα πως «ο χωρισμός του ζευγαριού ήρθε στις 31 Αυγούστου 2025, ανήμερα της πρεμιέρας της Ζόζεφιν με τον Νίκο Βέρτη και πως δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Ο λόγος που χώρισαν ήταν οι διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία η Ζόζεφιν είναι στο απόγειο της καριέρας της κι έχει πολύ μέλλον μπροστά της… πολλά ταξίδια, επαγγελματικά ραντεβού, μαθήματα φωνητικής κτλ. Από την άλλη, ο Νίνο είναι ένας άνθρωπος πολύ χορτασμένος και από τη δημοσιότητα και από την καριέρα».

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

