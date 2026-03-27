Josephine για επανασύνδεση με Νίνο: «Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»

Josephine: H επιβεβαίωση της επανασύνδεσης με τον Νίνο και το νέο τους τραγούδι/ βίντεο Happy Day

Την επανασύνδεσή της με τον Νίνο επιβεβαίωσε η Ζόζεφιν. To ζευγάρι είχε χωρίσει στα τέλη του 2024.

Η αποκάλυψη ήρθε πριν από λίγες μέρες όταν με βίντεο στο TikTok παρουσίασαν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Τι κάνεις;».

«Αυτό το τραγούδι είναι η αλήθεια μας. Είναι ένα τραγούδι που όταν το άκουσα, δεν ξέρω, συγκινήθηκα κι εγώ. Έγραψε μουσική και στίχο ο Νίνο. Νομίζω είναι ένα τραγούδι σταθμός για μένα», είπε η τραγουδίστρια στο Happy Day.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο. «Είμαι ερωτευμένη! Ναι, υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Εγώ λέω “παιδιά ερωτευτείτε γιατί χανόμαστε!”. Πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες και, όπως σου λέω, είναι καθαρός ο ουρανός και ξεκάθαρα τα πράγματα και δεν έχει προχωρήσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος… ναι μάλλον θα δεις μια επανασύνδεση», αποκάλυψε.

Ζόζεφιν: Τα βίντεο στο TikTok με τη φωνή του Νίνο

Από τα μέσα Μαρτίου, φούντωσαν οι φήμες για επανασύνδεση του ζευγαριού. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε πρώτα ένα βίντεο, με την ίδια να είναι στο αεροδρόμιο. Το βίντεο είχε ντυθεί μουσικά με το νέο τους τραγούδι.

«Όσα χιλιόμετρα κι αν ταξιδέψω, το μυαλό μου γυρνάει σ' αυτόν», έγραψε στη λεζάντα.

Σε άλλο βίντεο, φαίνεται η ίδια να βρίσκεται στο λιμάνι της Ρόδου, τόπου καταγωγής του Νίνο, ενώ παράλληλα παίζει το τραγούδι τους.

Πριν τέσσερις μέρες όμως, τα πράγματα έγιναν πιο ξεκάθαρα. Με βίντεο από το αεροδρόμιο της Ρόδου, η τραγουδίστρια έγραψε: «Λένε πως κάνεις τρέλες για έναν έρωτα… Εγώ πήρα το πρώτο αεροπλάνο και πήγα στο νησί του και όπου βγει. Η φωνή του δεν ξεχνιέται τελικά…».

To ζευγάρι έζησε έναν θυελλώδη έρωτα και έναν ξαφνικό χωρισμό.

Τον Φεβρουάριο του 2025, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή Super Κατερίνα πως «ο χωρισμός του ζευγαριού ήρθε στις 31 Αυγούστου 2025, ανήμερα της πρεμιέρας της Ζόζεφιν με τον Νίκο Βέρτη και πως δεν έχει να κάνει με την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Ο λόγος που χώρισαν ήταν οι διαφορετικές προτεραιότητες. Από τη μία η Ζόζεφιν είναι στο απόγειο της καριέρας της κι έχει πολύ μέλλον μπροστά της… πολλά ταξίδια, επαγγελματικά ραντεβού, μαθήματα φωνητικής κτλ. Από την άλλη, ο Νίνο είναι ένας άνθρωπος πολύ χορτασμένος και από τη δημοσιότητα και από την καριέρα».