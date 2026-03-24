Viral στο TikTok η Σμαράγδα Καρύδη – Δείτε τις ασκήσεις acro yoga

Η Σμαράγδα Καρύδη καταφέρνει για ακόμη μία φορά να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα, αυτή τη φορά μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok. Η αγαπημένη ηθοποιός εμφανίζεται να δοκιμάζει acro yoga μαζί με έναν άντρα, εκτελώντας με άνεση και εντυπωσιακή σταθερότητα απαιτητικές ασκήσεις. Η εξοικείωσή της με τη συγκεκριμένη πρακτική είναι εμφανής, καθώς διατηρεί άψογη ισορροπία και συγχρονισμό, στοιχεία που απαιτούνται σε υψηλό επίπεδο.

Μάλιστα, σε ένα σημείο του βίντεο κάνει την εμφάνισή του και ο Γιώργος Καπουτζίδης, προσθέτοντας μια ευχάριστη και απρόσμενη πινελιά στο στιγμιότυπο.

Η acro yoga είναι μια ιδιαίτερη μορφή άσκησης που συνδυάζει στοιχεία από τη γιόγκα, τα ακροβατικά και τη συνεργασία μεταξύ δύο ή περισσότερων ατόμων. Βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την επικοινωνία, ενώ απαιτεί δύναμη, ευλυγισία και συγκέντρωση. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που δεν γυμνάζει μόνο το σώμα, αλλά ενισχύει και τη σύνδεση μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τα οφέλη της acro yoga είναι πολλαπλά. Συμβάλλει στη βελτίωση της ισορροπίας και του συντονισμού, ενδυναμώνει τους μυς, αυξάνει την ευλυγισία και βοηθά στη σωστή στάση του σώματος. Παράλληλα, μειώνει το στρες και ενισχύει τη διάθεση, καθώς συνδυάζει τη σωματική άσκηση με τη διασκέδαση και τη συνεργασία.

Η Σμαράγδα Καρύδη αποδεικνύει μέσα από αυτό το βίντεο ότι διατηρεί εξαιρετική φυσική κατάσταση. Είναι εμφανές πως φροντίζει το σώμα της και εντάσσει την άσκηση στην καθημερινότητά της, κάτι που αντανακλάται τόσο στην εμφάνισή της όσο και στην ενέργειά της. Η πειθαρχία και η συνέπειά της την καθιστούν ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε στη φυσική μας κατάσταση, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Με τέτοιες αναρτήσεις, δεν είναι καθόλου περίεργο που συνεχίζει να εμπνέει και να εντυπωσιάζει το κοινό της αλλά και να έχει ένα ζηλευτό κορμί.

Ο spotter στο βίντεο μοιάζει να είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος διατηρεί μια στενή και ιδιαίτερα ισχυρή φιλία με τη Σμαράγδα Καρύδη, πέρα από τη μακροχρόνια συνεργασία τους.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα αποφάσισαν να ταξιδέψουν μαζί στη Σρι Λάνκα, έναν προορισμό γνωστό για την εντυπωσιακή φυσική του ομορφιά, με καταπράσινα τροπικά δάση, λόφους γεμάτους φυτείες τσαγιού και εξωτικές παραλίες. Η χώρα ξεχωρίζει επίσης για τη βαθιά ιστορική της κληρονομιά και τους αρχαίους ναούς, ενώ προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες όπως σαφάρι άγριας ζωής και δραστηριότητες περιπέτειας.