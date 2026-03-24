Ελένη Χατζίδου: «Έχω μια βαθιά στενοχώρια»

Κάπως... μελαγχολική εμφανίστηκε στο Breakfast@Star η Ελένη Χατζίδου το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου.

«Τι είναι αυτό με αυτή τη μέρα σήμερα; Είμαι λίγο βαριά. Δε θα βγω μπροστά σήμερα, είμαι βαριά. Κάτι μου συμβαίνει σήμερα» είπε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

Στη συνέχεια, η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Star συμπλήρωσε: «Έχω μια βαθιά στενοχώρια και δε μπορώ να εντοπίσω τι μπορεί να είναι. Που εγώ είμαι ξέρετε πώς… Δεν ξέρω τι είναι αυτό που μπορεί να με ενοχλεί», με τον Ετεοκλή Παύλου να επισημαίνει ότι ίσως ευθύνεται ο καιρός, λέγοντας: «Η ψιχάλα έπεσε μέσα σου βαθιά».

«Αυτή είναι περίοδος στοχασμού και ενδοσκόπησης», πρόσθεσε η Μαίρη Αργυριάδου.

