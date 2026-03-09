Δημήτρης Κοντολάζος & Σταμάτης Γονίδης ενώνουν τις μουσικές τους δυνάμεις

Ο Δημήτρης Κοντολάζος συνεχίζει να μας εντυπωσιάζει με τις μουσικές του προτάσεις, επιστρέφοντας δυναμικά στη δισκογραφία με ένα νέο τραγούδι που ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις. Πρόκειται για το ζεϊμπέκικο «Για να μάθεις ν' αγαπάς», που υπογράφει ο μοναδικός Σταμάτης Γονίδης σε στίχους, ενώ η μουσική ανήκει στον ταλαντούχο Βασίλη Δήμα.

Το τραγούδι αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τη χαρακτηριστική, βελούδινη φωνή του αειθαλούς ερμηνευτή, προσφέροντας ένα ταξίδι στο καλό ελληνικό λαϊκό τραγούδι και στην παράδοση του ζεϊμπέκικου.

Η συνεργασία των δύο μεγάλων αυτών καλλιτεχνών αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Σταμάτης Γονίδης έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θαύμαζε τον Δημήτρη Κοντολάζο και πως «είχε βουτήξει το ψωμί του στα τραγούδια του».

Η ενορχήστρωση του τραγουδιού φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy, Αντρέα Γιατράκου, ενώ η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ ανατέθηκε στον καλαίσθητο Πέτρο Σκούτα, προσδίδοντας μια ολοκληρωμένη αισθητική εμπειρία στον ακροατή και θεατή.

Το νέο single κυκλοφορεί από τη Sonar Music και αποτελεί μια δυνατή επιστροφή για τον Δημήτρη Κοντολάζο, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη θέση του στην κορυφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

