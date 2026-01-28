Μαρία Ιωαννίδου: Με δυνατές υπογραφές το νέο της τραγούδι «12 Kαι Kάτι»

Η Μαρία Ιωαννίδου συνεχίζει τα σταθερά της βήματα στον χώρο της δισκογραφίας, επιστρέφοντας με ένα νέο δυναμικό single-έκπληξη.

Η γνωστή τραγουδίστρια συνεργάζεται ξανά με τον συνθέτη και παραγωγό της, Κυριάκο Παπαδόπουλο και μας παρουσιάζει το τραγούδι «12 Kαι Kάτι», το οποίο είναι σε στίχους του καταξιωμένου στιχουργού, Βασίλη Γιαννόπουλου.

Πρόκειται για μία δυναμική λαϊκή μπαλάντα, που ξεχωρίζει από το πρώτο της άκουσμα και στην οποία η Μαρία Ιωαννίδου έχει βάλει τη δική της ξεχωριστή ερμηνευτική σφραγίδα.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η ταλαντούχα ερμηνεύτρια συμπράττει μουσικά με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, με την αρχή της συνεργασίας τους να αποτελεί το medley με πέντε ζεϊμπέκικα, σε μουσική του καταξιωμένου μουσικοσυνθέτη, τα οποία είχε ερμηνεύσει με τον δικό της ξεχωριστό λαϊκό τρόπο η ανερχόμενη ερμηνεύτρια.

Το νέο single της Μαρίας Ιωαννίδου συνοδεύεται από ένα εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, σε σκηνοθεσία του Άλεξ Κωνσταντινίδη, στο οποίο φιλική συμμετοχή έχει κάνει σε ρόλο-έκπληξη ο γνωστός ηθοποιός, Πασχάλης Τσαρούχας.