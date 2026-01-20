Τάμτα: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Top» σε συνεργασία με τη Barbz

H ωμή δύναμη του να ξέρεις την αξία σου

20.01.26 , 19:49 Τάμτα: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Top» σε συνεργασία με τη Barbz
Τάμτα: Κυκλοφορεί Το Τραγούδι «Top» Σε Συνεργασία Με Barbz
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

To 2026 ξεκινά full aggro και η Τάμτα, μας δίνει μία γερή δόση mood booster με το “TOP”. Η Barbz ματσάρει τον high energy χαρακτήρα της ασυμβίβαστης pop καλλιτέχνιδας και μαζί μας βάζουν στο απόλυτο IDGAF attitude. Μάλλον ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε κατάματα κάθε hater και να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Το edgy distorted trap beat του “TOP” έχει metal επιρροές και αυτό σημαίνει πως η Τάμτα έρχεται για ακόμη μία φορά με full force για να μεταμορφώσει την pop σκηνή.

Την παραγωγή αυτού το “παίζει-μπιφ” anthem υπογράφουν ο TEO.x3 και Dan Kjellberg και γράφτηκε από τους ίδιους καθώς και Αναστάσιος Τσόρδας (TSO), ody icon και Barbz.

To “TOP” κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα από Minos EMI, a Universal Music Company και την Kiki Music: https://TamtaBARBZ.lnk.to/TOP

Δείτε βίντεο με την Τάμτα και τη Barbz:

 

@tamtaofficial The secret is out 💥 new single TOP ft @BARBZ out on 20/01 💋 Pre-save link in bio 🔗 #greektiktok #musiktok #newmusic #newrelease #top ♬ original sound - Riot Ten

 

ΤΑΜΤΑ
 |
BARBZ
