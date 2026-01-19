Τζώρτζια Βαϊνά: H matchy matchy εμφάνιση με την 5χρονη κόρη της στο κέντρο/ φωτογραφίες NDP

Στο κέντρο της Αθήνας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Τζώρτζια Βαϊνά σε matchy matchy εμφάνιση με την 5χρονη κόρη της.

Το μοντέλο, που ασχολείται πολύ με τη μόδα, επέλεξε total grey look για μια χειμωνιάτικη βόλτα στην πρωτεύουσα και με το ίδιο στυλ έντυσε και την κόρη της. Φορούν και οι δύο γκρι παντελόνι και ασημί παπούτσια, ενώ το πανωφόρι τους είναι επίσης γκρι. Γκρι κοντό παλτό με γούνινες λεπτομέρειες φορά η μαμά και γκρι γουνάκι η μικρή.

Τη Τζώρτζια Βαϊνά τη γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο «My Style Rocks», το 2017. Η ίδια έκανε γνωστή την εγκυμοσύνη της τον Οκτώβριο του 2020, όταν διένυε τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Τον Δεκέμβριο του 2020, λίγο πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της με τον αγαπημένο της Νίκο Δρούγκα, το ζευγάρι πραγματοποίησε τον πολιτικό του γάμο στην Ερμιόνη.

Η μικρή γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2021 και αύριο θα γίνει 5 ετών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στις 4 Ιουνίου του 2022 και την ίδια μέρα βάφτισε την κόρη του, η οποία πήρε το όνομα Ελένη.

Η Τζώρτζια Βαϊνά που κάνει συχνά αναρτήσεις με την κόρη της, στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δίνει προτάσεις για στιλάτες εμφανίσεις αλλά και DIY ιδέες για οutfits.

Aκόμη, μοιράζεται με τους followers της τα ταξίδια της στο εξωτερικό δίνοντας συνοπτικές λίστες με τα μέρη που μπορούν να επισκεφθούν.