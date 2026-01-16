Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της

Η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε μία φωτογραφία με μια τεράστια ανθοδέσμη με κόκκινα τριαντάφυλλα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram γράφοντας το όνομα του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι μετρά αντίστροφα τους μήνες για να αποκτήσει το πρώτο του παιδί.

Η παρουσιάστρια σύντομα θα μπει στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και όπως έχει πει η ίδια περιμένει κοριτσάκι!

Πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές το πώς ανακοίνωσε στον σύντροφό της την εγκυμοσύνη της.

«Εμάς έγινε πολύ φυσικά. Ούτε καν δε σκηνοθέτησα το πώς θα του το πω. Αρχικά δεν ήταν μόνος του ο Παναγιώτης την ώρα που του το είπα, ήταν με τον κολλητό του, τον Νικόλα. Ήμασταν στην Πάρο. Απλά βγήκα έξω, και είπα και στους δυο μαζί ότι μάλλον είμαι έγκυος. Χάρηκαν και οι δυο…Έχω ήδη τόση έκθεση μέσα από την εκπομπή. Αν αρχίσω και τα ανεβάζω και στο instagram όλα αυτά, θα με ξεράσει ο κόσμος. Θα πουν “τι αηδία είναι αυτή», είπε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.

Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής μέσα στο 2025 έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι.

Όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου: «Το δαχτυλίδι ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί! Μου το άφησε πάνω στο πιάτο και του λέω “ψεύτικο είναι;”. Εγώ νόμιζα ότι με δούλευε. Μου το άφησε έτσι σκέτο. Δεν περίμενα τίποτα. Φώναζαν οι φίλοι μου “she said yes” πριν πω το “ναι”. Συγκινήθηκα», είχε πει η Κατερίνα Καινούργιου.



Κατερίνα Καινούργιου- Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP

Ο αδελφός του Παναγιώτη, Νικόλας Κουτσουμπής, φαρμακοποιός, είχε μιλήσει αποκλειστικά στο star.gr για το χαρμόσυνο γεγονός και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, ενώ είχε αποκαλύψει το όνομα που θα πάρει το μωρό!

«Αισθάνομαι τέλεια που ο αδελφός μου θα κάνει παιδάκι! Ήθελε πολύ να γίνει πατέρας. Είναι πολύ καλό παιδί. Ανυπομονούμε για το ανιψάκι μας! Χαιρόμαστε πολύ. Πιστεύω ότι θα πάρει το όνομα της μαμάς μας, Ξένια. Είναι το πρώτο μας ανιψάκι και είμαστε πολύ χαρούμενοι! Ο γάμος δεν έχει γίνει ακόμα και δεν έχουμε ενημερωθεί προς το παρόν», δήλωσε χαρακτηριστικά.