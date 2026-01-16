Αλεξάνδρου: «Γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους»

Το μήνυμα όλο νόημα

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: Στο νοσοκομείο ο γιος της – «Ακύρωσα το πάρτι του, προέχει η υγεία»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 «Μη βιάζεσαι! Οι άνθρωποι γκρεμίζουν μόνοι τους την εικόνα που είχες για εκείνους» γράφει σε νέα του ανάρτηση στο Instagram ο Δημήτρης Αλεξάνδρου

Ο γνωστός επιχειρηματίας και πρώην σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, δημοσίευσε ένα βίντεο από την περίοδο των διακοπών με τον γιο του ,Πάρη και την παρέα του. Δείχνοντας τη φωτιά που άναψαν στην παραλία, είπε αυτό που ήθελε.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Γιώργος Λιάγκας για Τούνη & Αλεξάνδρου: «Δεν μπορεί να αφήνει αιχμές για τον μπαμπά, γιατί κάποια στιγμή το παιδί θα μεγαλώσει και θα τα διαβάσει»

Ο Γιώργος Λιάγκας και οι συνεργάτες του στο "Πρωινό" σχολίασαν πριν μερικές μέρες την ανάρτηση που έκανε η Ιωάννα Τούνη για τον γιο της, Πάρη. Η ίδια, σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε ότι είχε πυρετό και είπε:

«Χθες σου είπα ότι θα πήγαινα στο αεροδρόμιο να πάρω τον Παρούλη, τον οποίο Παρούλη παρέλαβα χάλια. Το μωρό είχε πυρετό, βασικά απορώ γιατί πέταξε, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί πέρα».

Τούνη: Στο νοσοκομείο ο γιος της – «Ακύρωσα το πάρτι του, προέχει η υγεία»

«Δεν μπορώ σαν πατέρας και σαν γονιός να καταλάβω γιατί δυο άνθρωποι είναι σφαγμένοι. Ρε γ@μωτο, έχουν ένα παιδί. Δεν είναι εμπόρευμα. Όταν ένα παιδί αρρωσταίνει, δεν μιλάμε μεταξύ τους; Απορώ γιατί πέταξε λέει. Δεν μίλησε ο μπαμπάς με τη μαμά; Γιατί δεν το λένε μεταξύ τους; Δεν έχουν τη στοιχειώδη επικοινωνία μεταξύ τους;», ανέφερε ο Γιώργος Λιάγκας και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να αφήνει αιχμές για τον μπαμπά, γιατί κάποια στιγμή το παιδί θα μεγαλώσει και θα τα διαβάσει».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου του, Πάρη, ο οποίος έγινε τριών ετών. «Ο πιο δυνατός λόγος να χαμογελάω κάθε μέρα. Χρόνια πολλά μικρέ μου ήρωα», είχε γράψει στην ανάρτησή του ο γνωστός επιχειρηματίας.

Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»

Ο μικρός ωστόσο, μία-δυο μέρες μετά, επέστρεψε στη μαμά του, Ιωάννα Τούνη πολύ άρρωστος με αποτέλεσμα να πρέπει να πάει στο νοσοκομείο.

τούνη

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
