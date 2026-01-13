Λέων Γιοχάη: «Μιλάω με το AI 10 ώρες τη μέρα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη»

Όσα είχε πει ο Λέων Γιοχάη για τις επενδύσεις του στην εκπομπή Το Πρωινό, τον Μάιο του 2025

Για τις ασύλληπτες δυνατότητες που δίνει το ΑΙ, αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύει μίλησε ο Λέων Γιοχάη, τον οποίο γνωρίσαμε μέσα από το τηλεοπτικό show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας «Dragons' Den».

«Με το ΑΙ δε θα υπάρχει καρκίνος σε 10 χρόνια από τώρα. Κάθε μέρα γίνονται 100 ανακαλύψεις. Το ΑΙ τρέχει τα μοντέλα τόσο γρήγορα, που δε θα χρειάζεται να περιμένεις για τα τεστ 10 χρόνια. Θα λυθούν οι μισές ασθένειες, για να μην πω όλες. Το anti-aging, επίσης. Σε 5-10 χρόνια δε θα γερνάμε. Θα γίνει slow down το γήρας και σιγά σιγά θα πηγαίνει προς τα πίσω. Άρα καλό θα κάνει σίγουρα», είπε ο tech επενδυτής στην εκπομπή EQ του Αction 24.

«Το κακό είναι ότι εμείς θα πρέπει να βάλουμε κόφτη στη ζωή μας με το ΑΙ. Δεν μπορείς να είσαι όλη μέρα με ένα computer να ρωτάς να σου απαντά… είναι addictive όλο αυτό. Κι όταν δε σου λέει αυτό που θες να ακούσεις, αντιδράς περίεργα… σου αλλάζει τον χαρακτήρα. Αυτό βλέπω. Επίσης δε βελτιώνεις τον εαυτό σου γιατί έχεις ένα AI που σου δίνει όλες τις απαντήσεις», συμπλήρωσε.

«Αυτό που ζω με το ΑΙ τώρα… αν το είχα πριν 20 χρόνια, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου πώς θα ήταν. Αντί για 10 πράγματα, θα είχα κάνει 200 και κάποια άλλα δε θα τα είχα κάνει καθόλου. Ξέρεις τι είναι να βγάζεις μια εφαρμογή που θέλεις έναν χρόνο για να τη βγάλεις, σε 10 μέρες;», παραδέχτηκε ο επιχειρηματίας που ήταν καλεσμένος της Έλενας Παπαβασιλείου.

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε πως το ΑΙ μας έχει κάνει πιο μοναχικούς και μας απομονώνει κατά κάποιον τρόπο από τις ανθρώπινες επαφές.

«Παλιά μιλούσα με 10 προγραμματιστές, τώρα μιλάω με μια οθόνη. Μιλάω με το AI 10 ώρες τη μέρα. Θα πιω καφέ το πρωί και μετά μιλάω με το ΑΙ. Μου φτιάχνει τα πάντα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη που έχει γίνει ever. Το συναισθηματικό κόστος είναι τεράστιο. Πιστεύω ότι θα βγάλει δύο φορές πιο καταθλιπτικούς από αυτούς που υπάρχουν σήμερα», επισήμανε σε άλλο σημείο.

Ανέφερε επίσης, ότι τον πιάνει στρες όταν δε βγάζει χρήματα κι ότι η υπερανάλυση να λύσει τα προβλήματα, τον φθείρει.

Λέων Γιοχάη στην παρουσίαση "Dragons Den II" τον Ιανουάριο του 2024/ NDP ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΦΑΛΕΞΗΣ

Ο Λέων Γιοχάη σπούδασε οπτομετρία στην Ιταλία για να εργαστεί στο κατάστημα οπτικών της οικογένειάς του, αλλά στην πραγματικότητα δούλευε από το υπόγειο του καταστήματος τη δημιουργία ιστοσελίδων. Η ενασχόληση με την κατασκευή ιστοσελίδων ξεκίνησε από το 1999 όταν ίδρυσε το fleamarket.gr, την πρώτη και μεγαλύτερη ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δημοπρασιών στη Ελλάδα, την οποία όμως πούλησε πολύ γρήγορα. Το 2001, ίδρυσε μαζί με τον Πάνο Δημητρόπουλο, την InternetQ SA, την εταιρεία που μεταξύ άλλων κατασκεύαζε ιστοσελίδες χρηματιστηριακών και που εισήγαγε την πριμοδοτούμενη χρέωση γραπτών μηνυμάτων στην Ελλάδα, ενώ το 2005, άνοιξε τα φτερά του για την Αμερική, όπου ίδρυσε την εταιρεία Qmobile εισάγοντας στην αμερικανική αγορά τα πρώτα ringtones.

Η πορεία του από το 2017 έως σήμερα είναι άκρως επιτυχημένη, ενώ βρετανικά επιχειρηματικά έντυπα κατατάσσουν τον Λέων Γιοχάη, μέσα στους 100 πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες του διαδικτύου.