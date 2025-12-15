Όλα τα… λεφτά λουλούδια για τη Ρούλα Παπαθανασίου

Η Ρούλα Παπαθανασίου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Cabana Live Stage στο πλευρό του Σώτη Βολάνη και της Τζένης Κατσίγιαννη.

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, προκαλεί χαμό στο εν λόγω νυχτερινό κέντρο, με ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε πρόσφατα να αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο πρόγραμμα της Ρούλας Παπαθανασίου, o κόσμος, της έριξε στα πόδια της όλα τα λουλούδια του μαγαζιού, με το σχετικό βίντεο να γίνεται αμέσως viral στο Tiko Tok.

Υπενθυμίζεται ότι η ταλαντούχα ερμηνεύτρια πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σκηνή Ζηλοτυπίας», το οποίο ο κόσμος αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

Παράλληλα, έχει προκαλέσει αίσθηση στα social media με την ερμηνεία της στο παλιό αγαπημένο τραγούδι «Μου τηλεφωνήσαν», που έχει γράψει ο Τάκης Σούκας και το ερμήνευσε η Χαρούλα Λαμπράκη.