Όλα τα… λεφτά λουλούδια για τη Ρούλα Παπαθανασίου

Δείτε το viral video

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 23:45 «Μου λείπεις μαμά»: Η ανάρτηση της Ελένης Δήμου που ράγισε καρδιές
15.12.25 , 23:39 Η πρώτη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή για τις καταγγελίες για ασέλγεια
15.12.25 , 23:24 Βάσω Λασκαράκη: «Σε έχω κάθε μέρα» – Το μήνυμα αγάπης στον σύζυγό της
15.12.25 , 23:01 Πένθος για την Μπάγια Αντωνοπούλου: «Η τελευταία μας φωτογραφία μαζί…»
15.12.25 , 23:00 Φάρμα: Η έκπληξη που περίμενε τους δύο φιναλίστ!
15.12.25 , 22:57 Φάρμα: Δημήτρης VS Λευτέρης - Η ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε!
15.12.25 , 22:43 Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά
15.12.25 , 22:40 Φάρμα:Δημήτρης vs Ανδρέας: Ποιος πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό;
15.12.25 , 22:20 Το αντίο καλλιτεχνών στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Δεν αντέχω να σε αποχαιρετήσω
15.12.25 , 21:50 Φάρμα: Αυτός είναι ο πρώτος φιναλίστ του μεγάλου τελικού!
15.12.25 , 21:42 24ωρη Πανελλαδική Απεργία στο Δημόσιο 16/12 - Κανονικά θα κινηθούν τα ΜΜΜ
15.12.25 , 21:35 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
15.12.25 , 21:18 Σμαραγδής για τη σύζυγό του: «Η απώλειά της με βύθισε στην κατάθλιψη»
15.12.25 , 21:17 Στον «χορό» των κινητοποιήσεων και οι ιδιοκτήτες φορτηγών από την Κυριακή
15.12.25 , 21:15 Φάρμα: Τι περιέχει η δοκιμασία ανάδειξης του πρώτου φιναλίστ;
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Αρνείται την ασέλγεια ο πασίγνωστος τραγουδιστής - Τι ισχυρίζεται
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Κυψέλη: Αυτή είναι η ανήλικη που μαχαίρωσε τη 14χρονη- Είχε συλληφθεί ξανά
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Οι γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την καρδιά του
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ρούλα Παπαθανασίου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ρούλα Παπαθανασίου συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της στο Cabana Live Stage στο πλευρό του Σώτη Βολάνη και της Τζένης Κατσίγιαννη.

Η ανερχόμενη ερμηνεύτρια, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, προκαλεί χαμό στο εν λόγω νυχτερινό κέντρο, με ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε πρόσφατα να αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Όλα τα… λεφτά λουλούδια για τη Ρούλα Παπαθανασίου

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο πρόγραμμα της Ρούλας Παπαθανασίου, o κόσμος, της έριξε στα πόδια της όλα τα λουλούδια του μαγαζιού, με το σχετικό βίντεο να γίνεται αμέσως viral στο Tiko Tok.

Υπενθυμίζεται ότι η ταλαντούχα ερμηνεύτρια πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σκηνή Ζηλοτυπίας», το οποίο ο κόσμος αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.

 

@roula.papathanasiou Έτσι είμαστε στο cabana live stage κάθε παρασκευή και Σάββατο #cabanalivestage #roulapapathanasiou ♬ πρωτότυπος ήχος - Roula Papathanasiou

Παράλληλα, έχει προκαλέσει αίσθηση στα social media με την ερμηνεία της στο παλιό αγαπημένο τραγούδι «Μου τηλεφωνήσαν», που έχει γράψει ο Τάκης Σούκας και το ερμήνευσε η Χαρούλα Λαμπράκη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top