Βίκυ Κάβουρα: Στο αεροπλάνο μαζί με την κόρη της!

Η Βίκυ Κάβουρα απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη φάση της ζωής, κατά την οποία η κόρη της μεγαλώνει και σιγα σιγά κάνουν πολλά όμορφα πράγματα μαζί. Μαμά και κόρη επέλεξαν πρόσφατα να κάνουν ένα ταξίδι – ένα ξέγνοιαστο σαββατοκύριακο – για να περάσουν χρόνο μαζί και να χαλαρώσουν.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Βίκυ ποζάρει στο αεροπλάνο κρατώντας στην αγκαλιά της την μικρή της πριγκίπισσα, και το στιγμιότυπο αυτό μαρτυρά την τρυφερή τους σχέση.

Δες την ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα:

Η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις πως η μητρότητα τής άλλαξε την οπτική της για τη ζωή. Όπως λέει: «Αυτή είναι πλέον η χαρά μου – ξυπνάω το πρωί και το πρώτο που θέλω είναι να την πάρω αγκαλιά».

Και συνεχίζει: «Όλοι μου λένε ότι έχω γλυκάνει στο πρόσωπο. Η εγκυμοσύνη δεν ήταν εύκολη, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο περίμενα. Η μικρή είναι υπέροχο παιδάκι, κοιμάται και δεν γκρινιάζει». Με χιούμορ έχει επισημάνει πως το μωρό της της έμαθε τι σημαίνει «προτεραιότητα» στη ζωή: «Το παιδί σού δίνει άλλη προτεραιότητα σε όλα».

Το love-story της Βίκυς Κάβουρα με τον Γιώργο Τζαβέλλα

Η Βίκυ Κάβουρα και ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Τζαβέλλας ζουν τον έρωτά τους με διακριτικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ειδικά τώρα που έχουν αποκτήσει και το παιδί τους, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα «φώτα» και τα media. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η σχέση τους ξεκίνησε τον φθινόπωρο του 2022, όταν συναντήθηκαν σε κοινή παρέα.

Η ίδια έχει πει σχετικά: «Το ότι δημοσιοποίησα τη σχέση μου σημαίνει ότι δεν κρύβω τίποτα αλλά δεν θα το συζητήσουμε κιόλας. Ό,τι ήταν να πω, το είπα μέσα από αυτή τη φωτογραφία. Είμαι ευτυχισμένη».

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, προς τον Γιώργο, έγραψε: «Χρόνια πολλά Γιώργο, … σε σένα που είσαι για μένα φως και αγάπη».



Ουσιαστικά, οι δυο τους προτίμησαν να κρατήσουν το ειδύλλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά οι κοινές τους εμφανίσεις και οι τρυφερές τους στιγμές δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Βίκυς έγινε στις αρχές του 2024. Όπως αναφέρεται: «Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί… Είναι ένα ζευγάρι που είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο μαζί». Η χαρά ολοκληρώθηκε με τη γέννηση ενός υγιέστατου κοριτσιού τον Μάιο του 2024.

Καθημερινές και γλυκές στιγμές μαμάς και κόρης

Η Βίκυ μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο με την κόρη της στα social media – από τις βόλτες τους στην παραλία έως τα παιχνίδια στην παιδική χαρά και τώρα, από τα ταξίδια τους!

Σε μια ανάρτηση με την κόρη της, έγραψε με χιούμορ «Ζεν μπολιώ», αναφερόμενη στο πόσο γεμάτη ενθουσιασμό ήταν η μικρή για μια νεροτσουλήθρα.

Αυτή η νέα οικογενειακή φάση φαίνεται πως γεμίζει την ηθοποιό με χαρά και γαλήνη – όπως η ίδια είπε: «Η μικρή είναι υπέροχο παιδάκι… το μόνο που μ’ έχει δυσκολέψει είναι η έλλειψη ύπνου».