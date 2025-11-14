Βίκυ Κάβουρα: Στο αεροπλάνο μαζί με την κόρη της!

Μαμά και κόρη έτοιμες για ταξιδάκι!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 23:37 Γιώργος Κακοσαίος: «Η αγένεια με εκνευρίζει αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος»
14.11.25 , 23:36 Βίκυ Κάβουρα: Στο αεροπλάνο μαζί με την κόρη της!
14.11.25 , 23:33 «Ο Μάκης χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο για να βγάλει το μπέργκερ»
14.11.25 , 23:10 Pantene Natural Waves: Το προϊόν που λάτρεψαν τα κορίτσια του GNTM
14.11.25 , 23:00 Το Spray Δυνατού Κρατήματος του Pantene στο GNTM: Το προϊόν-κλειδί!
14.11.25 , 22:40 Μπαλατσινού - Κικίλιας: Το υπέροχο ταξίδι με τον γιο τους στην Αίγυπτο
14.11.25 , 22:15 GNTM: Έξαλλη η Ζενεβιέβ με τη φωτογράφιση του Μιχάλη!
14.11.25 , 22:14 Στο νοσοκομείο η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου - Τι συνέβη;
14.11.25 , 22:10 GNTM: «Η Ξένια προσπάθησε να τους χαντακώσει όλους!»
14.11.25 , 21:57 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του
14.11.25 , 21:35 GNTM: Πώς μοίρασε τους ρόλους η Ζενεβιέβ;
14.11.25 , 21:30 GNTM: Σε ποιον έδωσε το disadvantage η Μιχαέλα - Ποιον δυσκόλεψε;
14.11.25 , 21:25 GNTM: Απαιτητικό το concept της αποψινής φωτογράφισης
14.11.25 , 21:18 Γλυκά Νερά: Διακινητές άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο
14.11.25 , 21:15 GNTM: Τα μοντέλα αποκαλύπτονται μέσω του παιχνιδιού «Θάρρος ή Αλήθεια»
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
«Ο Μάκης χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο για να βγάλει το μπέργκερ»
«Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Μπαλατσινού - Κικίλιας: Το υπέροχο ταξίδι με τον γιο τους στην Αίγυπτο
Βίκυ Κάβουρα: Στο αεροπλάνο μαζί με την κόρη της!
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
GNTM: Έξαλλη η Ζενεβιέβ με τη φωτογράφιση του Μιχάλη!
Κλήρωση Eurojackpot 14/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Βίντεο από τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Βίκυ Κάβουρα απολαμβάνει στο έπακρο αυτή τη φάση της ζωής, κατά την οποία η κόρη της μεγαλώνει και σιγα σιγά κάνουν πολλά όμορφα πράγματα μαζί. Μαμά και κόρη επέλεξαν πρόσφατα να κάνουν ένα ταξίδι – ένα ξέγνοιαστο σαββατοκύριακο – για να περάσουν χρόνο μαζί και να χαλαρώσουν.

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Βίκυ ποζάρει στο αεροπλάνο κρατώντας στην αγκαλιά της την μικρή της πριγκίπισσα, και το στιγμιότυπο αυτό μαρτυρά την τρυφερή τους σχέση. 

Βίκυ Κάβουρα: Χαλαρές στιγμές με την κόρη της στην παραλία

Δες την ανάρτηση της Βίκυς Κάβουρα:

καβουρα

Η ίδια έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις πως η μητρότητα τής άλλαξε την οπτική της για τη ζωή. Όπως λέει: «Αυτή είναι πλέον η χαρά μου – ξυπνάω το πρωί και το πρώτο που θέλω είναι να την πάρω αγκαλιά». 

Και συνεχίζει: «Όλοι μου λένε ότι έχω γλυκάνει στο πρόσωπο. Η εγκυμοσύνη δεν ήταν εύκολη, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο περίμενα. Η μικρή είναι υπέροχο παιδάκι, κοιμάται και δεν γκρινιάζει».  Με χιούμορ έχει επισημάνει πως το μωρό της της έμαθε τι σημαίνει «προτεραιότητα» στη ζωή: «Το παιδί σού δίνει άλλη προτεραιότητα σε όλα». 

Το love-story της Βίκυς Κάβουρα με τον Γιώργο Τζαβέλλα

Η Βίκυ Κάβουρα και ο ποδοσφαιριστής Γιώργος Τζαβέλλας ζουν τον έρωτά τους με διακριτικότητα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ειδικά τώρα που έχουν αποκτήσει και το παιδί τους, είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τα «φώτα» και τα media. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η σχέση τους ξεκίνησε τον φθινόπωρο του 2022, όταν συναντήθηκαν σε κοινή παρέα. 

Η ίδια έχει πει σχετικά: «Το ότι δημοσιοποίησα τη σχέση μου σημαίνει ότι δεν κρύβω τίποτα αλλά δεν θα το συζητήσουμε κιόλας. Ό,τι ήταν να πω, το είπα μέσα από αυτή τη φωτογραφία. Είμαι ευτυχισμένη». 

Σε μια ανάρτησή της στο Instagram, προς τον Γιώργο, έγραψε: «Χρόνια πολλά Γιώργο, … σε σένα που είσαι για μένα φως και αγάπη». 

καβουρα
Ουσιαστικά, οι δυο τους προτίμησαν να κρατήσουν το ειδύλλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά οι κοινές τους εμφανίσεις και οι τρυφερές τους στιγμές δεν πέρασαν απαρατήρητες. 

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Βίκυς έγινε στις αρχές του 2024.  Όπως αναφέρεται: «Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί… Είναι ένα ζευγάρι που είναι τον τελευταίο 1,5 χρόνο μαζί».  Η χαρά ολοκληρώθηκε με τη γέννηση ενός υγιέστατου κοριτσιού τον Μάιο του 2024. 

Καθημερινές και γλυκές στιγμές μαμάς και κόρης

Η Βίκυ μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο με την κόρη της στα social media – από τις βόλτες τους στην παραλία έως τα παιχνίδια στην παιδική χαρά και τώρα, από τα ταξίδια τους!

ΚΑΒΟΥΡ

Σε μια ανάρτηση με την κόρη της, έγραψε με χιούμορ «Ζεν μπολιώ», αναφερόμενη στο πόσο γεμάτη ενθουσιασμό ήταν η μικρή για μια νεροτσουλήθρα. 

Αυτή η νέα οικογενειακή φάση φαίνεται πως γεμίζει την ηθοποιό με χαρά και γαλήνη – όπως η ίδια είπε: «Η μικρή είναι υπέροχο παιδάκι… το μόνο που μ’ έχει δυσκολέψει είναι η έλλειψη ύπνου».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
BΙΚΥ ΚΑΒΟΥΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top