Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου

Όσοι έδωσαν το «παρών» στην εορταστική βραδιά

14.11.25 , 13:02 Οι chic εμφανίσεις σε εγκαίνια - Τι φόρεσαν Χατζίδου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου
Δείτε στο βίντεο του Breakfast@Star το νέο look της Ιωάννας Μαλέσκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κυρίες από τον χώρο της τηλεόρασης έδωσαν το «παρών» σε εγκαίνια κέντρου αισθητικής και εντυπωσίασαν με τις εμφανίσεις τους. Εκεί ήταν η Ελένη Χατζίδου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Ιωάννα Μαλέσκου , η Ελένη Τσολάκη και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η παρουσιάστρια του Breakfast@Star φόρεσε ένα ψηλόμεσο παντελόνι με ασορτί υφασμάτινη ζώνη σε τριανταφυλλί χρώμα, μακρυμάνικο  λευκό πουκάμισο με λεπτομέρειες στους ώμους και λευκά sneakers με μπεζ- καφέ λεπτομέρειες.

Eλένη Χατζίδου/  ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eλένη Χατζίδου/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η παρουσιάστρια του Happy Day προτίμησε σκουρόχρωμο outfit, επιλέγοντας ψηλόμεσο παντελόνι με leather effect, γκρι ανθρακί μακρυμάνικο πουκάμισο και μαύρα δερμάτινα cowboy μποτάκια.

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σε παρόμοιο στυλ κινήθηκε και η παρουσιάστρια του ΟPEN, Ιωάννα Μαλέσκου, η οποία εμφανίστηκε με νέο hair look. Κόντυνε το μήκος των μαλλιών της και άλλαξε το χρώμα κάνοντας balayage.

Νέο look για την Ιωάννα Μαλέσκου: Πώς αντέδρασε ο σύζυγός της;

Για τη βραδιά επέλεξε total black look. Φόρεσε μαύρο παντελόνι με πιέτες και leather effect, μαύρο crop top, μαύρες δερμάτινες γόβες και στους ώμους της είχε μια δερμάτινη καμπαρντίνα, με μήκος λίγο πιο κάτω από το γόνατο. 

Ιωάννα Μαλέσκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ιωάννα Μαλέσκου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», Ελένη Τσολάκη, προτίμησε σκουρόχρωμo denim με εκρού τοπ και oversized σακάκι σε χακί χρώμα. Το look της συνδύασε με animal print πέδιλα στην απόχρωση της μέντας και ίδιο χρώμα mini bag.

Ελένη Τσολάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Τσολάκη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

H Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίστηκε με χαλαρό denim, λευκό T- shirt, μαύρο σακάκι. Συνδύασε το look της με μποτάκια με τετράγωνη μύτη.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ευρυδίκη Βαλαβάνη/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Εκεί ήταν και η Έλενα Τσαγκρινού. Διάλεξε για την περίσταση midi σομόν φόρεμα με σούρες και λευκό σακάκι. Συνδύασε το σύνολό της με pink metal πέδιλα και ασορτί τσαντάκι.

Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Έλενα Τσαγκρινού/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στη βραδιά έδωσαν το παρών και οι συνεργάτες της Σταματίνας Τσιμτσιλή από το Ηappy Day, Δημήτρης Παπανώτας και Κώστας Φραγκολιάς. 

Ελένη Χατζίδου- Δημήτρης Παπανώτας -Εμμανουέλα- Νεκτάριος Σκαμνάκης- Ελένη Τσολάκη- Κώστας Φραγκολιάς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ελένη Χατζίδου- Δημήτρης Παπανώτας -Εμμανουέλα- Νεκτάριος Σκαμνάκης- Ελένη Τσολάκη- Κώστας Φραγκολιάς/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε επίσης στα εγκαίνια τον Γιώργο Μανίκα και τον Στιβ Μιλάτο. 

Γιώργος Μανίκας- Στιβ Μιλάτος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Γιώργος Μανίκας- Στιβ Μιλάτος/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
