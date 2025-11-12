Elaina: Συγκινεί η ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια με την προσφορά της!

Μια από τις πιο ευαισθητοποιημένες ομογενείς μας στην Αμερική, είναι η τραγουδίστρια, Elaina. Αν κι Ελληνίδα τρίτης γενιάς, με καταγωγή από Ναύπακτο και Τρίπολη, δεν ξεχνάει τις ελληνικές της ρίζες, προσπαθώντας με κάθε τρόπο, να την αποθεώνει παντού, αλλά και να βοηθάει, και να προσφέρει με τον τρόπο της.

Όπως και τώρα, «δωρίζοντας», προσφέροντας τη φωνή της αφιλοκερδώς, για τη συγκέντρωση χρημάτων, για την ανέγερση ενός Ιερού Ναού στη Νέα Υόρκη.

Η ταλαντούχα ελληνοαμερικανίδα ερμηνεύτρια, χωρίς δεύτερη σκέψη, αποδέχτηκε να τραγουδήσει αφιλοκερδώς, σε ένα donation δείπνο, αξίας 85 δολάρια το άτομο, που θα γίνει το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στον Διόνυσος στην Αστόρια, όπου τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες ανέγερσης Ιερού Ναού για τον Άγιο Αντρέα, στο Calverton στο Long Island!

Το παραδοσιακό δείπνο της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα, υπό την διοργάνωση του συλλόγου του Αγίου Ανδρέα- Διασποράς Πάτρας, θα περιλαμβάνει φαγητό, ποτό, γλυκά, αλλά και μουσική, σε ένα μοναδικό γλέντι αλά ελληνικά, που θα παρουσιάσει η Elaina, με σκοπό να συγκεντρωθούν περισσότερα χρήματα, για αυτό τον τόσο ιερό σκοπό. Φυσικά κι οι διοργανωτές, δε θα μπορούσαν να μην την ευχαριστήσουν και δημόσια, αναφέροντάς τη, σε όλα τα διαφημιστικά τους.

Η Elaina, που διαπρέπει στην Αμερική με τις live εμφανίσεις της για την ομογένεια σε Νέα Υόρκη κι όχι μόνο, μετά και την αγάπη των Ελλήνων κι ομογενών μας, που εισέπραξε το τραγούδι της, Θα κάνω Πάρτυ, ετοιμάζεται να έρθει εκ νέου Ελλάδα, για τα νέα της τραγούδια με σπουδαίες υπογραφές κι ένα special medley.

Ακούστε το Μη μου θυμώνεις της Elaina