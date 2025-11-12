Η Μικρή Ολλανδέζα για τη διάγνωση με αυτισμό: «Ήταν τόσο απελευθερωτικό»

Η γνωστή YouTuber Δανάη Γεωργαντά, πιο γνωστή στο διαδίκτυο ως «Μικρή Ολλανδέζα», βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube της Ελίνας Παπίλα με τίτλο Unblock και μίλησε με ειλικρίνεια για τη ζωή της, τη διάγνωσή της με αυτισμό και ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), αλλά και για όσα έμαθε για τον εαυτό της τα τελευταία χρόνια. Η εξομολόγησή της ήταν αποκαλυπτική, ευαίσθητη και γεμάτη μηνύματα ενσυναίσθησης.

ΗΜικρή Ολλανδέζα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με αυτισμό όταν ήταν 30 ετών, πριν από περίπου πέντε - έξι χρόνια, και ότι η στιγμή εκείνη στάθηκε καθοριστική για τη ζωή της. «Ανακάλυψα μεγάλη τον αυτισμό, νομίζω ήμουν 30 που πήγα για τη διάγνωση. Τώρα είμαι 35. Ξαφνικά όλα μπήκαν στη θέση τους, όλη η προηγούμενη ζωή μου μέχρι τη διάγνωση, το παζλ ολοκληρώθηκε. Ήταν τόσο απελευθερωτικό για εμένα που ήθελα να το μοιραστώ», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, στην Ελλάδα είναι δύσκολο να λάβει κανείς τέτοιες διαγνώσεις, πόσο μάλλον οι γυναίκες, καθώς οι συμπεριφορές τους συχνά ερμηνεύονται διαφορετικά. «Λένε είσαι ντροπαλή, συνεσταλμένη, δεν πειράζει, έτσι πρέπει να φέρεσαι. Δεν τις έπαιρναν ποτέ στα σοβαρά», σημείωσε.

Η ίδια ανέφερε ότι άρχισε να υποψιάζεται πως κάτι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όταν το TikTok τής εμφάνιζε βίντεο που περιέγραφαν συμπτώματα ΔΕΠΥ. «Στην αρχή γελούσα και έλεγα ότι τα κάνω κι εγώ αυτά. Μετά είπα, λες να έχω; Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ για μένα. Και αποφάσισα να πάω σε ψυχίατρο να δω τι παίζει. Πάνω στις συνεδρίες καταλήγουμε και στο ΔΕΠΥ και στον αυτισμό». Όπως είπε, η διάγνωση τής έφερε τεράστια ανακούφιση: «Δε στεναχωρήθηκα όταν έγινε η διάγνωση, ένιωσα ανακούφιση».

Η Μικρή Ολλανδέζα αποκάλυψε πως για πολλά χρόνια ένιωθε διαφορετική, απομονωμένη και πολλές φορές χαμένη. «Ένιωθα πολύ μόνη όλα αυτά τα χρόνια, ένιωθα διαφορετική, δυσκολευόμουν με το τι θα κάνω στη ζωή μου, είχα περίεργες συνήθειες, δεν μπορούσα να ακολουθήσω τους φίλους μου». Η διάγνωση, όπως είπε, έδωσε εξήγηση σε όλα εκείνα που μέχρι τότε την έκαναν να νιώθει “εκτός τόπου και χρόνου”. «Δεν είμαι απλά εγώ η τρελή τόσα χρόνια, δεν είμαι απλά συνεσταλμένη και ντροπαλή, εξηγούνται τα βιώματά μου και δεν είμαι μόνη», τόνισε. Αυτή η ανακάλυψη για τον εαυτό της, όπως πρόσθεσε, ήταν τόσο καθοριστική που ήθελε να τη μοιραστεί δημόσια, με σκοπό να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται στην ίδια θέση.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Ολλανδέζα μίλησε ανοιχτά για προσωπικά της ζητήματα. Και στο παρελθόν έχει μοιραστεί δημόσια κομμάτια της ζωής της και των συναισθημάτων της, είτε πρόκειται για τις σχέσεις, είτε για τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Σε παλαιότερη συνέντευξη είχε αποκαλύψει ότι η διάγνωση άλλαξε τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

«Η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο γιατί τώρα μπορώ να αναγνωρίσω πράγματα. Το κεφάλι μου λειτουργεί σαν να σκρολάρεις στο TikTok – καινούργιες και ατελείς σκέψεις. Δεν θεραπεύεται, μαθαίνεις να ζεις με αυτό», είχε πει.

Σε άλλες δηλώσεις της είχε εξηγήσει πως μέσα από το YouTube βρήκε έναν τρόπο να εκφράζεται χωρίς να κρύβεται πίσω από φίλτρα. Ήταν από τις πρώτες δημιουργούς στην Ελλάδα που εμφανίζονταν άβαφες, με πιτζάμες, απλά για να μιλήσουν στον κόσμο τους με αλήθεια και χιούμορ.

Η Μικρή Ολλανδέζα ξεκίνησε το κανάλι της με περιεχόμενο γύρω από το lifestyle, την ομορφιά και τα ταξίδια, όμως με τα χρόνια η θεματολογία της εξελίχθηκε σε πιο προσωπική. Μιλά για την αυτοβελτίωση, τις δυσκολίες της ενηλικίωσης, τις σχέσεις και τα ζητήματα ψυχικής υγείας, δημιουργώντας μια από τις πιο “ανθρώπινες” κοινότητες του ελληνικού YouTube. Πίσω από τον τίτλο “Μικρή Ολλανδέζα” κρύβεται και ένα προσωπικό στοιχείο, καθώς, όπως έχει εξηγήσει, η μητέρα της κατάγεται από την Ολλανδία και τα παιδικά της χρόνια ήταν μοιρασμένα ανάμεσα σε δύο κουλτούρες.

Η πρόσφατη εξομολόγηση της Δανάης Γεωργαντά δεν είναι απλώς μια προσωπική ιστορία· είναι ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες που μπορεί να νιώθουν διαφορετικές ή “εκτός πλαισίου”. Με τη στάση της αποδεικνύει πως η αποδοχή του εαυτού και η αναζήτηση βοήθειας δεν είναι αδυναμία, αλλά δύναμη. Η ίδια κλείνει τη συνέντευξη με λόγια ελπίδας και ειλικρίνειας: «Ήταν δύσκολο, αλλά νιώθω ότι τώρα ξέρω ποια είμαι. Δεν είμαι πια μόνη».