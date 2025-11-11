Κωστόπουλος - Λάτσιος: Συμμετείχαν σε μία πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία

Στο Θέατρο Αλίκη πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της πρωτοποριακής θεατρικής παράστασης του Γιώργου Λάγιου, με τίτλο «Μέσα στο Μυαλό σου», και ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκαν ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Γιάννης Λάτσιος.

Οι δύο γνωστοί άνδρες της τηλεόρασης παρακολούθησαν την παράσταση απολαμβάνοντας μια μοναδική εμπειρία που – όπως αναφέρεται – «γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και το κοινό». Οι θεατές δε μένουν απλοί παρατηρητές, αλλά συμμετέχουν ενεργά και γίνονται μέρος της ίδιας της παράστασης!

Ο Πέτρος Κωστόπουλος εμφανίστηκε φορώντας ασπρόμαυρη φόρμα και μπεζ φούτερ με κουκούλα, ενώ ο Γιάννης Λάτσιος ντύθηκε επίσημα, με κοστούμι.

Δες τις φωτογραφίες:

Κωστόπουλος - Λάτσιος στην επίσημη πρεμιέρα της πρωτοποριακής θεατρικής εμπειρίας του Γιώργου Λάγιου, με τίτλο "Μέσα στο Μυαλό σου"/ ndp

Η παράσταση του dr. Γιώργου Λάγιου αποτελεί μια διαδραστική ψυχολογική εμπειρία, όπου μέσω δημιουργικών τεχνικών αλληλεπίδρασης τίθενται βαθιά υπαρξιακά και συναισθηματικά ερωτήματα για τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Το κοινό παρακολουθεί, συμμετέχει, ρωτά και απαντά, ενώ δύο ηθοποιοί στη σκηνή ζωντανεύουν μια ιστορία που αγγίζει ζητήματα όπως: «Είμαστε δέσμιοι των επιθυμιών ή των φόβων μας; Γιατί αγνοούμε τα “κόκκινα σημάδια”; Πώς εγκλωβιζόμαστε σε τοξικές σχέσεις;»

Η θεατρική αυτή πρόταση χαρακτηρίζεται ως μια ψυχολογική – διαδραστική συνάντηση που απευθύνεται σε ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό, που αγαπούν τον διάλογο και την αλληλεπίδραση.

Πέτρος Κωστόπουλος - Γιάννης Λάτσιος: Σε ποιο νησί βρέθηκαν οι δύο άντρες το καλοκαίρι;

Το βράδυ της Δευτέρας, 14 Ιουλίου 2025, ο Γιάννης Λάτσιος και ο Πέτρος Κωστόπουλος απόλαυσαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Ίο.

Οι δύο αναγνωρίσιμοι άντρες συναντήθηκαν στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, όπου απόλαυσαν μια χαλαρή βραδιά σε γνωστό στέκι. Η φιλική τους συνάντηση δε θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη, με τους δύο να φωτογραφίζονται και να μοιράζονται τις στιγμές τους στα social media.