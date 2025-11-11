Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Οι φωτογραφίες που ανέβασαν από την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ

11.11.25 , 19:13 Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween
Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη Νέα Υόρκη μένει τον τελευταίο χρόνο η Νεφέλη Λιβιεράτου καθώς κάνει εκεί το μεταπτυχιακό της. Η 25χρονη κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ αποφάσισε να μετακομίσει εκεί για να σπουδάσει και να εξελιχθεί. Η ίδια, επέλεξε τον τομέα των οικονομικών ολοκληρώνοντας τις πρώτες σπουδές της στην Αγγλία, στο Bath College.

Νεφέλη Λιβιεράτου: Ερωτευμένη η κόρη του Λάμπη Λιβιεράτου και της Εύης Αδάμ

«Οι κόρες μου έχουν και οι δύο ταλέντο, η κάθε μία στον τομέα της. Η μεγάλη μου κόρη κάνει ένα μεταπτυχιακό στην Νέα Υόρκη και η μικρή ψάχνεται με τα τραγουδιστικά της στο εξωτερικό. Έχω τρομερή εμπιστοσύνη στις κόρες μου, έχουμε μια πολύ καλή σχέση, χωρίς να παρεμβαίνω στη ζωή τους», έχει πει χαρακτηριστικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Μάλιστα, Νεφέλη και Δανάη Λιβιεράτου, με αφορμή το Halloween, απόλαυσαν υπέροχες εορταστικές στιγμές στην πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. Η Νεφέλη βέβαια, έχει στη Νέα Υόρκη και το αγόρι της, τον Γιάννη Δαλακούρα, ο οποίος εργάζεται σε ναυτιλιακή εταιρεία.

Δες φωτογραφίες:
νεφελη λιβιερατου

 

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα των τελευταίων μηνών η Νεφέλη έχει και αρκετά και με το αγόρι της, κάτι που δείχνει πως οι δυο τους πλέον, δεν κρύβουν τον έρωτά τους.

Δες τα στιγμιότυπα:

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Νεφέλη Λιβιεράτου: Η νέα ζωή στη Νέα Υόρκη - Γιόρτασε το Halloween

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΕΦΕΛΗ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ
