Βαρύ πένθος για την Ελίνα Κέφη: Πέθανε ο πατέρας της

Το συγκινητικό αντίο στο Instagram

Δύσκολες ώρες βιώνει η Ελίνα Κέφη, καθώς έχασε τον πολυαγαπημένο της πατέρα.

Κέφη: «Αν ήμουν πιο μικρή, θα έκανα 10 παιδιά με τον άντρα που είμαι τώρα»

Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο των ’90s γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου.

Ελίνα Κέφη: Η σπάνια εμφάνιση και η αναφορά στον γάμο της

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Kefi (@elina_kefi)

 

Η Ελίνα Κέφη δημοσίευσε μια φωτογραφία του πατέρα της, στην οποία έγραψε λιτά αλλά με βαθιά συγκίνηση: «Γεια σου μπαμπά μου», αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που τη στήριξε σε κάθε της βήμα.

A post shared by Elina Kefi (@elina_kefi)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Kefi (@elina_kefi)

Η ανάρτησή της συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης κάτω από τη φωτογραφία. Πολλοί θυμήθηκαν στιγμές από την πορεία της Ελίνας Κέφη στην τηλεόραση και τον χώρο της μόδας, επισημαίνοντας πόσο δεμένη ήταν πάντα με την οικογένειά της.

Η Ελίνα Κέφη υπήρξε ένα από τα πιο επιτυχημένα και αγαπητά πρόσωπα της δεκαετίας του ’90, με λαμπρή καριέρα τόσο στο μόντελινγκ όσο και στην τηλεόραση.

Τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επικεντρωμένη στην προσωπική της ζωή και στην οικογένειά της.

