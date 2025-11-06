Η Αμαλία Κωστοπούλου ζει στην Αμερική εδώ και πολλά χρόνια, αφού πρώτα σπούδασε εκεί και συνέχεια, ξεκίνησε να εργάζεται. Αυτό το διάστημα, η μεγάλη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου απολαμβάνει την κοινή της ζωή με σύζυγό της Jake Medwell. Οι δυο τους πρόσφατα παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο.

Το 29χρονο κορίτσι αν και ζει στην Αμερική, δεν ξεχνά ποτέ την καταγωγή και την πατρίδα της. Αυτό άλλωστε μαρτυρά και η απόφασή της να πραγματοποιήσει και μία επίσημη γαμήλια τελετή στην Ελλάδα.

Αμαλία Κωστοπούλου: Το «μαμαδίστικο» ελληνικό φαγητό που έφτιαξε στην Αμερική

Η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία λατρεύει τη μαγειρική, ετοίμασε ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό.

Ο λόγος για το αγαπημένο γιουβετσάκι, το οποίο η Αμαλία επέλεξε για μεσημεριανό στο σπίτι της, αναπολώντας όμορφες οικογενειακές στιγμές από την Ελλάδα και το πατρικό της.

Δες το λαχταριστό φαγητό της: