Η Αμαλία Κωστοπούλου ζει στην Αμερική εδώ και πολλά χρόνια, αφού πρώτα σπούδασε εκεί και συνέχεια, ξεκίνησε να εργάζεται. Αυτό το διάστημα, η μεγάλη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου απολαμβάνει την κοινή της ζωή με σύζυγό της Jake Medwell. Οι δυο τους πρόσφατα παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο.
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Το 29χρονο κορίτσι αν και ζει στην Αμερική, δεν ξεχνά ποτέ την καταγωγή και την πατρίδα της. Αυτό άλλωστε μαρτυρά και η απόφασή της να πραγματοποιήσει και μία επίσημη γαμήλια τελετή στην Ελλάδα.
Αμαλία Κωστοπούλου: Το «μαμαδίστικο» ελληνικό φαγητό που έφτιαξε στην Αμερική
Η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία λατρεύει τη μαγειρική, ετοίμασε ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό.
Ο λόγος για το αγαπημένο γιουβετσάκι, το οποίο η Αμαλία επέλεξε για μεσημεριανό στο σπίτι της, αναπολώντας όμορφες οικογενειακές στιγμές από την Ελλάδα και το πατρικό της.
Δες το λαχταριστό φαγητό της:
