Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Είμαι γεμάτος παράπονα και ενοχές»

Σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στο «Χαμογέλα και πάλι»

Σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος το πρωί της Κυριακής 2 Νοεμβρίου, στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι».

Μετά την προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο για την πορεία του, ο γνωστός ηθοποιός παραδέχτηκε:

«Νιώθω άβολα όταν βλέπω τέτοια βίντεο. Γιατί να το κρύψω; Ασχολούμαι αρκετά με τον εαυτό μου — όλη μέρα μαζί μου είμαι».

Στη συνέχεια, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος μίλησε με ειλικρίνεια για το πώς η πατρότητα άλλαξε το κέντρο της προσοχής του, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον του από τον εαυτό του στο παιδί του.

«Όταν λέω ότι γίνεται το κέντρο το παιδί, δεν εννοώ ότι το αντιλαμβάνεσαι ή το επιτρέπεις. Γίνεται αυτόματα. Είτε το θέλεις είτε όχι, το παιδί είναι πλέον το κέντρο. Κάθε καινούργια ζωή έχει μεγαλύτερη σημασία από τη δική μου».

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να μιλήσει και για τις ενοχές που νιώθει ως πατέρας:

«Είμαι γεμάτος παράπονα, οπότε ας μην ασχοληθούμε με αυτό. Ο γιος μου δεν ξέρω τι παράπονα θα έχει από εμένα. Είμαι γεμάτος με ενοχές, τις οποίες διαχειρίζομαι, τους επιτρέπω να αναδυθούν και να συνομιλήσω μαζί τους. Δεν είναι χρήσιμο πράγμα οι ενοχές, εκτός αν έχεις κάνει κάτι πραγματικά κακό — τότε είναι ένδειξη ενσυναίσθησης».

Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: «Είμαι γεμάτος παράπονα και ενοχές»

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
