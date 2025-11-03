Έφυγε από τη ζωή γνωστός Έλληνας ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός

Το συγκινητικό το μήνυμα του Σπύρου Μπόμπολα στο Instagram

Πηγή: Φωτογραφία Unsplash.com
Τάκης Μπαγιάτης
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός και θεατρικός παραγωγός Τάκης Μπαγιάτης.

Τα τελευταία χρόνια, ο αγαπημένος καλλιτέχνης είχε αφιερωθεί στην παραγωγή θεατρικών έργων και κρατούσε το Θέατρο Χατζηχρήστου, παραμένοντας πάντα δραστήριος.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, γράφοντας: «Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Τάκης Μπαγιατής, ηθοποιός και τα τελευταία χρόνια παραγωγός θεάτρου, ένας πάντα δραστήριος και χιουμορίστας άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια κρατούσε το θέατρο ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ. Συνεργάστηκα άψογα μαζί του και θα θυμάμαι πάντα πόσο πολύ με εκτιμούσε και μου συμπαραστεκόταν στο έργο του ΤΑΣΕΗ. Ο αποχαιρετισμός θα γίνει αύριο στις 11.30 στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Δαύλεια».

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Ο Τάκης Μπαγιάτης είχε παίξει στην τηλεοπτική σειρά “Ορκιστείτε παρακαλώ” τις δεκαετίες 1983-1983, είχε συμμετέχει σε θεατρικές παραστάσεις ενώ είχε πρωταγωνιστήσει και σε βιντεοταινίες.

