Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»

Όσα αποκάλυψε η κόρη της Τάνιας Τρύπη και του Κωνσταντίνου Καζάκου

Τη σχέση με τον αείμνηστο παππού της, Κώστα Καζάκο περιέγραψε η Τζένη Καζάκου δηλώνοντας, πως δεν είχαν ιδιαίτερα στενή επαφή, καθώς οι συναντήσεις τους ήταν περιορισμένες, βλέποντάς τον, όπως είπε, σχεδόν δύο φορές τον χρόνο. 

Τζένη Καζάκου: «Πριν έναν χρόνο συνέβη κάτι στη ζωή μου»

Η ηθοποιός εξήγησε πως περνούσε χρόνο με τον παππού της κυρίως σε οικογενειακά τραπέζια, με την ίδια να σχολιάζει πως δεν έζησε πολλές προσωπικές στιγμές μαζί του, εκτός από εκείνες που μοιράστηκαν όταν ήταν δάσκαλός της στη σχολή.

Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, η Τζένη Καζάκου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Καλημέρα Είπαμε; και μεταξύ άλλων δήλωσε για τον Κώστα Καζάκο: «Ο παππούς μου με συμβούλεψε να είμαι ο εαυτός μου και να μη φοβάμαι τίποτα. Δεν ήμουν πολύ δεμένη με τον παππού μου, τον έβλεπα μία φορά το τρίμηνο, δυο φορές τον χρόνο. Η επαφή που είχα μαζί του ήταν σε κάποια οικογενειακά τραπέζια. Δεν ήταν ο κλασικός παππούς. Δεν θυμάμαι να είχαμε παίξει μαζί, να με έχει ταΐσει. Η μεγαλύτερη επαφή που είχαμε ήταν όταν μου έκανε μάθημα στη σχολή. Δε μου έλειψε η φιγούρα του, πώς γίνεται να σου λείψει κάτι που δεν το ξέρεις; Εκτός κι αν το αποζητάς, εγώ δεν το αποζητούσα». 

Τζένη Καζάκου: Δείπνο με τον πατέρα της στο εστιατόριο του συντρόφου της

Αναφερόμενη στη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη, τόνισε πως επιθυμεί να χαράξει τη δική της πορεία, χωρίς να ζει υπό τη σκιά της σπουδαίας ηθοποιού: «Θεωρώ ανόητο να με συγκρίνει κάποιος με τη γιαγιά μου, θέλω να διασχίσω το δικό μου δρόμο. Πριν ασχοληθώ με την υποκριτική, δεχόμουν κριτική για το αν μοιάζω με τη γιαγιά μου. Πλέον δέχομαι για το αν έχω το ταλέντο της. Ήταν σκληρό να διαχειριστώ την κριτική και τη σύγκριση με τη γιαγιά μου, αλλά είχα όλη τη στήριξη των γονιών μου. Είπα ότι εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός και δεν με ενδιέφερε τι θα ακολουθούσε».

Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Καζάκος έφυγε από τη ζωή στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών. Από τα τέλη Ιουλίου νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έχοντας προσβληθεί από κορωνοϊό, γεγονός που επιδείνωσε σημαντικά τα χρόνια αναπνευστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε. Η κατάσταση της υγείας του είχε κριθεί εξαρχής κρίσιμη και παρουσίαζε σταδιακή επιδείνωση με την πάροδο του χρόνου. 

Τζένη Καζάκου: «Στο Λύκειο με χαστούκισε καθηγητής - Πήγαμε στην αστυνομία»

Τζένη Καζάκου: «Δεν ήμουν δεμένη με τον παππού μου Κώστα Καζάκο»

Η Τζένη Καζάκου είναι κόρη του Κωνσταντίνου Καζάκου και της Τάνιας Τρύπη, κι εγγονή των δύο σπουδαίων ηθοποιών του ελληνικού σινεμά, Κώστα Καζάκου και Τζένης Καρέζη.

