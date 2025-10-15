Στο χειρουργείο ο Γιώργος Μανίκας: Η φωτογραφία μετά την επέμβαση

Δεν αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.10.25 , 11:53 Θρίλερ η επιστροφή των νεκρών ομήρων - Μια σορός δεν ανήκει σε Ισραηλινό
15.10.25 , 11:40 Μακαλιάς: «Αν κάποιοι κάνουν ότι τσακώνονται για νούμερα είναι θλιβερό»
15.10.25 , 11:39 Ανδριανή Δεληγιώργη: Το Instagram, τα ταξίδια και η συμμετοχή στη Φάρμα
15.10.25 , 11:32 Ντόρα Κουτροκόη: «Έχω αφήσει πίσω μου ό,τι συνέβη με τον ΣΚΑΪ»
15.10.25 , 11:32 Πότε πέφτει η Black Friday 2025
15.10.25 , 11:30 Alfa Romeo Tonale: Δείτε σε ποια σημεία την ανανέωσαν
15.10.25 , 11:26 Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
15.10.25 , 11:23 Γνωστός δημοσιογράφος: «Έπαθα έμφραγμα. Με επανέφεραν οι γιατροί»
15.10.25 , 11:21 IQ 160: Το Breakfast@Star στα παρασκήνια της φωτογράφισης του 3ου κύκλου
15.10.25 , 11:14 Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
15.10.25 , 10:51 Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστίες
15.10.25 , 10:47 Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
15.10.25 , 10:32 7.000 «ορφάνα» σπίτια, χωρίς κληρονόμους, θα δοθούν σε ευάλωτες οικογένειες
15.10.25 , 10:31 Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί
15.10.25 , 10:28 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!
Κηδεία Άννας Κυριακού: Συγκινημένος ο γιος της - «Έφυγε ευτυχισμένη»
Σούπερ μάρκετ: Δείτε τη λίστα με τα 2.000 προϊόντα που έχουν μειωμένη τιμή
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Στο Παρίσι για τις προετοιμασίες του γάμου της!
Ελένη Πετρουλάκη: «Είμαι 54 ετών, στην εμμηνόπαυση»
Πότε πέφτει η Black Friday 2025
Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα
Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση στην πρεμιέρα του Θοδωρή Αθερίδη
Τραγωδία στη Γερμανία: Νεκρός ο 8χρονος Φαμπιάν που είχε εξαφανιστεί
Έκλεισαν ομάδες στο Viber για τα μπλόκα της τροχαίας: Είχαν 200.000 μέλη
Ποιος διάσημος ποδοσφαιριστής κατηγορεί την πρώην σύζυγό του για απιστίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το βίντεο από το νοσοκομείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ανησυχητική ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Μανίκας, ο οποίος βρέθηκε στο χειρουργείο και κοινοποίησε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Γιώργος Μανίκας: Η ηλικία, ο χωρισμός και η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα

Την αρχική ανάρτηση έκανε η αδερφή του, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του αμέσως μετά την επέμβαση.

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μανίκας φαίνεται ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με ορούς στα χέρια και καλυμμένη τη μύτη του, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί πως πιθανόν πρόκειται για επέμβαση στη ρινική περιοχή.

«Όλα πήγαν καλά… Σιδερένιος αδερφέ μου…», έγραψε συγκινημένη στη λεζάντα της ανάρτησης η αδερφή του. Ο ίδιος απλώς έκανε repost τη φωτογραφία χωρίς να σχολιάσει κάτι παραπάνω, επιλέγοντας να κρατήσει τις λεπτομέρειες για τον εαυτό του.

Στο χειρουργείο ο Γιώργος Μανίκας

Η εικόνα έκανε τον γύρο των social media, με πολλούς να εύχονται περαστικά και ταχεία ανάρρωση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος της επέμβασης που υποβλήθηκε.

Η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο Γιώργος Μανίκας και η Μιράντα Πατέρα, η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα είναι ζευγάρι σχεδόν δυο χρόνια αλλά φροντίζουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Γιώργος Μανίκας: Αγκαλιά με τον εγγονό της Μιράντας Πατέρα

 

Μιράντα Πατέρα - Γιώργος Μανίκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία σε γήπεδο

Μιράντα Πατέρα - Γιώργος Μανίκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία σε γήπεδο

Με τη Μιράντα Πατέρα και τον Γιώργο Μανίκα να έχουν κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε καλέσματα, events και εξόδους με φίλους η σχέση τους θεωρείται κοινό μυστικό στον κοσμικό κύκλο. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον δεσμό τους.

Ο Γιώργος Μανίκας και η Μιράντα Πατέρα γνωρίστηκαν την περίοδο της καραντίνας. Η κοινή αγάπη τους για το padel τους έφερε κοντά

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top