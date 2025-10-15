Στο χειρουργείο ο Γιώργος Μανίκας: Η φωτογραφία μετά την επέμβαση

Μια ανησυχητική ανάρτηση έκανε ο Γιώργος Μανίκας, ο οποίος βρέθηκε στο χειρουργείο και κοινοποίησε μια φωτογραφία από το νοσοκομείο, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Την αρχική ανάρτηση έκανε η αδερφή του, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του αμέσως μετά την επέμβαση.

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μανίκας φαίνεται ξαπλωμένος σε νοσοκομειακό κρεβάτι, με ορούς στα χέρια και καλυμμένη τη μύτη του, γεγονός που αφήνει να εννοηθεί πως πιθανόν πρόκειται για επέμβαση στη ρινική περιοχή.

«Όλα πήγαν καλά… Σιδερένιος αδερφέ μου…», έγραψε συγκινημένη στη λεζάντα της ανάρτησης η αδερφή του. Ο ίδιος απλώς έκανε repost τη φωτογραφία χωρίς να σχολιάσει κάτι παραπάνω, επιλέγοντας να κρατήσει τις λεπτομέρειες για τον εαυτό του.

Η εικόνα έκανε τον γύρο των social media, με πολλούς να εύχονται περαστικά και ταχεία ανάρρωση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος της επέμβασης που υποβλήθηκε.

Η σχέση με τη Μιράντα Πατέρα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ο Γιώργος Μανίκας και η Μιράντα Πατέρα, η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα είναι ζευγάρι σχεδόν δυο χρόνια αλλά φροντίζουν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μιράντα Πατέρα - Γιώργος Μανίκας: Η πρώτη κοινή φωτογραφία σε γήπεδο

Με τη Μιράντα Πατέρα και τον Γιώργο Μανίκα να έχουν κάνει κοινές δημόσιες εμφανίσεις σε καλέσματα, events και εξόδους με φίλους η σχέση τους θεωρείται κοινό μυστικό στον κοσμικό κύκλο. Ωστόσο, κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον δεσμό τους.

Ο Γιώργος Μανίκας και η Μιράντα Πατέρα γνωρίστηκαν την περίοδο της καραντίνας. Η κοινή αγάπη τους για το padel τους έφερε κοντά