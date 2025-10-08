Δείπνο έκπληξη: Σταμάτης Γονίδης & Γιάννης Πλούταρχος μαζί σε γνωστό στέκι

Μετρούν αντίστροφα για την πρεμιέρα στο Anodos

Σταμάτης Γονίδης - Γιάννης Πλούταρχος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο «Anodos» για τη μεγάλη πρεμιέρα που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Η αγωνία και ο ενθουσιασμός κορυφώνονται καθώς οι τελευταίες λεπτομέρειες μπαίνουν στη θέση τους, ώστε το κοινό να απολαύσει μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι πρόβες, οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος, που θα πρωταγωνιστήσουν στις εμφανίσεις αυτές, βρέθηκαν μαζί για ένα δείπνο σε αγαπημένο τους στέκι στο Γκάζι.

Γονίδης - Πλούταρχος: Κανονικά η συνεργασία τους στη νυχτερινή Αθήνα

Δείπνο έκπληξη: Σταμάτης Γονίδης & Γιάννης Πλούταρχος μαζί σε γνωστό στέκι

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν απλά μια ευκαιρία για να χαλαρώσουν, αλλά και μια στιγμή ανταλλαγής σκέψεων και ιδεών, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη προσμονή για το τι πρόκειται να παρουσιαστεί επί σκηνής.

Το κλίμα μεταξύ τους ήταν εξαιρετικό, γεμάτο θετική ενέργεια και διάθεση για δημιουργία. Και οι δύο, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την πρεμιέρα δηλώνουν έτοιμοι να προσφέρουν στο κοινό μια αξέχαστη εμπειρία γεμάτη τέχνη και συναίσθημα.

Δείπνο έκπληξη: Σταμάτης Γονίδης & Γιάννης Πλούταρχος μαζί σε γνωστό στέκι

 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
