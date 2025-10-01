Αυτιάς: «Κόλλησα μικρόβιο από κλιματιστικό και έμεινα στο νοσοκομείο»

Μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο γνωστός δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Αυτιάς.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε για τη νέα του καθημερινότητα στις Βρυξέλλες, το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, αλλά και για την προσωπική του σχέση με την πίστη και το τάμα στον Πανορμίτη της Σύμης.

Ο Γιώργος Αυτιάς, μετά από 34 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση, αποφάσισε να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας ρόλο ευρωβουλευτή. Όπως τόνισε, η προτεραιότητά του είναι να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων συνταξιούχων και γενικότερα των κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη.

Σχετικά με την τηλεόραση, ο γνωστός δημοσιογράφος δεν έκρυψε ότι παραμένει ενημερωμένος, παρόλο που η ζωή του έχει αλλάξει ριζικά. Όπως είπε, ξυπνά καθημερινά στις 5 το πρωί για να ενημερώνεται για την επικαιρότητα και να διαβάζει εφημερίδες και sites, ενώ σχολίασε και τα σημερινά τηλεοπτικά νούμερα τηλεθέασης.

«Στην τηλεόραση αποφάσιζαν άλλοι, το σχολίαζα και παρενέβαινα. Γιατί ως δημοσιογράφος πρέπει να άλλαξα γύρω στους 20 νόμους. Εδώ είμαι στην καρδιά των γεγονότων και συναποφασίζω. Είναι άλλο πλάνο, άλλη θέση. Ό,τι δεν ανανεώνεται πεθαίνει στη ζωή. Αν δεν φροντίσεις να φύγεις στην ώρα σου, παλιώνεις επικίνδυνα.

Έπρεπε λοιπόν να φύγω μετά από 34 χρόνια. Ήμουν ώριμος πια να μπορέσω να μιλήσω στα οικονομικά της Ευρώπης και να το αποτέλεσμα.

Ξυπνούσα 2 το πρωί, επέστρεφα 11 το βράδυ, είχα πάθει ένα είδος ιδρυματισμού. Δεν ξυπνώ στις 2, αλλά ξυπνώ στις 5 το πρωί για να δω εφημερίδες, να δω τι γίνεται, να δω την επικαιρότητα, να δω εσάς αρκετές φορές», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Happy Day» και στη δημοσιογράφο Όλγα Λαφαζάνη.

«Αρκετοί πρέπει να προσαρμόσουν την ποιότητά τους στην κοινωνία και όχι αυτά που αρέσουν να δείχνουν στην κοινωνία. Νομίζω ότι νούμερα τηλεθέασης με τον Γιώργο τον Παπαδάκη και μόνος μου θα χρειαστούν αρκετά χρόνια να βρεθούν στην τηλεόραση. Με τον Χριστόδουλο πρέπει να κάναμε γύρω στο 82%», είπε.

Ακόμα μίλησε και για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε πέρυσι το καλοκαίρι. Όπως αποκάλυψε, πέρασε αρκετές δύσκολες μέρες στο νοσοκομείο, όταν κόλλησε ένα μικρόβιο από κλιματιστικό στην Πορτογαλία.

«Πήγα στη Σύμη στον Πανορμίτη. Πέρυσι πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Έμεινα πολλές μέρες στο νοσοκομείο από ένα μικρόβιο το οποίο ήταν από κλιματιστικό στην Πορτογαλία. Είχα ένα τάμα και έπρεπε να πάω. Πήγα σεμνά, φόρεσα το καπελάκι μου, τα γυαλιά ηλίου και όταν βγήκα από την εκκλησία και αισθάνθηκα μια ανακούφιση, έρχεται μια κυρία και μου λέει, αγόρι μου πάρε και αυτό από μένα.

Και ήταν ένα φυλαχτό, από τον Αρχάγγελο. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι. Η πίστη είναι δύναμη. Το χρυσό κόσμημα της ψυχής μας. Δεν το κρύβω να πω ότι ναι, πιστεύω», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η πνευματική δύναμη τον βοήθησε να ξεπεράσει τη δύσκολη περίοδο.