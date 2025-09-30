Ο «μικρός κασκαντέρ» του Δημήτρη Αλεξάνδρου: Ο γιος του, Πάρης

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου διατηρεί μια σταθερή και τρυφερή σχέση με τον γιο του, φροντίζοντας να επικοινωνεί καθημερινά μαζί του μέσω βιντεοκλήσεων, ακόμη και όταν οι συνθήκες δεν του επιτρέπουν να είναι φυσικά κοντά του.

Οι βιντεοκλήσεις επιτρέπουν σε μπαμπά και γιο να είναι...κοντά παρά την απόσταση.

Ο γνωστός επιχειρηματίας και παρουσιαστής, σε συνεννόηση με την πρώην σύντροφό του Ιωάννα Τούνη, έχουν επιλέξει να μεγαλώνουν από κοινού τον μικρό Πάρη, δίνοντάς του την ευκαιρία να περνά ποιοτικό χρόνο και με τους δύο γονείς του.

Ο μικρός ταξιδεύει συχνά ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να μεγαλώνει με την παρουσία τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα του.

Αυτές τις μέρες, ο Πάρης βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, κοντά στη μαμά του, και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν χάνει την ευκαιρία να τον βλέπει έστω και από απόσταση.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από τη βιντεοκλήση με τον μικρό, γράφοντας με χιούμορ και τρυφερότητα: «Ο μικρός κασκαντέρ».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, ο Δημήτρης είχε εκφράσει ανοιχτά τα συναισθήματά του για την πατρότητα, λέγοντας:

«Η πατρότητα σε μαθαίνει να αγαπάς πιο αγνά και πιο βαθιά. Θέλω ως πατέρας να είμαι κοντά στον γιο μου. Να νιώθει ότι μπορεί να μου πει τα πάντα χωρίς να φοβάται ή να ντρέπεται. Να ξέρει πως, ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαι πάντα δίπλα του και στις όμορφες στιγμές, αλλά και στις δύσκολες».

Όπως καταλαβαίνουμε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δείχνει ξεκάθαρα πως, για εκείνον, η πατρότητα δεν είναι απλώς ένας ρόλος, αλλά προτεραιότητα μιας και θέλει να είναι ενεργός στη ζωή του γιου του, Πάρη Αλεξάνδρου junior.



