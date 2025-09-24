Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Εντυπωσιάζουν οι ικανότητές της στην aerial yoga

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου διαθέτει ένα εξαιρετικά καλλίγραμμο σώμα με τη γυμναστική να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς της.

Παρά το γεγονός ότι είναι μια full time μαμά, η παρουσιάστρια έχει διαμορφώσει έτσι το πρόγραμμά της, ώστε να παραμένει συνεπής στις προπονήσεις της.

Για να μη χάνει ποτέ την όρεξη της δοκιμάζει διαφορετικά είδη γυμναστικής που τη βοηθούν να κρατιέται σε φόρμα. Ένα άθλημα που λατρεύει ιδιαίτερα είναι το τένις, όπως «προδίδουν» οι αναρτήσεις της.

Το μεσημέρι της Τετάρτης 24/9 η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου αποκάλυψε μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως ξεκίνησε aerial yoga.

Η aerial yoga έχει κερδίσει το ενδιάφερον των απανταχού celebrities, επειδή συνδυάζει τις κλασικές ασκήσεις γιόγκα με τη χρήση ειδικού υφάσματος-αιώρας, το οποίο στηρίζει το σώμα, βοηθώντας στην εκτέλεση των στάσεων και δίνοντας ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Η ανάρτηση της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου

«New challenges 🧘🏼‍♀️», σχολίασε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.