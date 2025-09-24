Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία Pexels.com
Κώστας Προβελέγγιος

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κώστας Προβελέγγιος, ο οποίος είχε συμμετάσχει σε περισσότερες από 50 βιντεοταινίες στις δεκαετίες 80′ - 90′.

Την αποκάλυψη έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook σήμερα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο του Κώστα Προβελέγγιου:

«Ετεροχρονισμένα μας πληροφόρησαν ότι έφυγε από τη ζωή στις 31-7-25 ένας παλαίμαχος συνάδελφος μας από τη θεατρική οικογένεια των Προβελεγγίων, ο Κώστας. Προβελέγγιος. Γιος των Ηθοποιών Άλκη και Καίτης Προβελέγγιου, αδελφός της Αθηνάς Προβελέγγιου και πατέρας του ηθοποιού Άγγελου Προβελέγγιου.

Στην δεκαετία του 80-90 συμμετείχε σε πάνω από 50 βιντεοταινίες εκείνης της περιόδου. Τον συνάντησα κινηματογραφικά στην ταινία “Οι Ομοφυλόφιλοι” με τη Βάνα Μπάρμπα και τον Μιχάλη Μανιάτη όπου ερμήνευε τον δολοφόνο θείο μου.. Ένας ακόμα πρόσχαρος άνθρωπος και εργάτης του θεάτρου έφυγε λοιπόν από κοντά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ
