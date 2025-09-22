Κωνσταντίνος Γαλανός: Ενώνει Αθήνα - Θεσσαλονίκη για έναν έρωτα

Ένα τραγούδι, που αποτελεί ύμνο στους έρωτες που δοκιμάζονται από την απόσταση, μας παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γαλανός.

Ο γνωστός ερμηνευτής... ενώνει Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το νέο του single, που έχει τίτλο 504 χιλιόμετρα, όσα απέχουν δηλαδή η πρωτεύουσα με τη νύμφη του Θερμαϊκού.

Πρόκειται για ένα δυναμικό τραγούδι, που έχει γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης και θα αγγίξει όλους όσοι για να πάρουν ένα φιλί και μια αγκαλιά από το άλλο τους μισό, δε λογαριάζουν χιλιόμετρα και αποστάσεις.

Η ενορχήστρωση και η παραγωγή του «504 χιλιόμετρα» έχει γίνει από τον βραβευμένο με Grammy, Ανδρέα Γιατράκο, ενώ το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί, υπό τη σκηνοθετική ματιά, του Σταύρου Νταή.

Κυκλοφορεί από τη Sonar Music.