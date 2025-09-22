Κωνσταντίνος Γαλανός: Ενώνει Αθήνα - Θεσσαλονίκη για έναν έρωτα

Με το τραγούδι 504 χιλιόμετρα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 21:56 Το παρασκήνιο για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
23.09.25 , 21:56 Απάτη σε βάρος 91χρονης: Του έδωσε 50 χιλ. ευρώ για να «σώσει» το παιδί της
23.09.25 , 21:44 Κλήρωση Eurojackpot 23/9: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
23.09.25 , 21:35 Φάρμα: «Ο κύβος ερρίφθη» - Τι περιέχει η ομαδική δοκιμασία ασυλίας;
23.09.25 , 21:30 Η Ανδριανή επέστρεψε στη Φάρμα - «Θα φύγει γρήγορα και πάλι»
23.09.25 , 21:26 Τραμπ: Να καταρρίπτονται ρωσικά αεροσκάφη αν παραβιάζουν χώρες του ΝΑΤΟ
23.09.25 , 21:25 Φάρμα: Ποια ομάδα κέρδισε το πρώτο παιχνίδι προμηθειών;
23.09.25 , 21:24 Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
23.09.25 , 21:23 Ερντογάν στον ΟΗΕ: Επέμεινε για το ψευδοκράτος, προειδοποίησε για Αιγαίο
23.09.25 , 21:08 Ο Έλληνας πρόεδρος του CERN, Κ. Φουντάς στο STAR & τη Μάρα Ζαχαρέα
23.09.25 , 20:57 Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!
23.09.25 , 20:42 Geely EX5: Που μπορειτε να το οδηγήσετε - H τιμή
23.09.25 , 20:38 Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
23.09.25 , 20:30 Ασπρόπυργος: Επιτέθηκαν άγρια σε 14χρονο - «Θα μπορούσε να έχει πεθάνει»
23.09.25 , 20:26 Απαγωγή 15χρονου Θεσσαλονίκη: «Με έβαλαν σε λευκό βαν και με απείλησαν»
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Έγκυος Ελληνίδα ηθοποιός: Η πρώτη εμφάνιση με φουσκωμένη κοιλίτσα!
Βοιωτία: Στο ίδιο σπίτι πέθανε και ο πατέρας της 62χρονης
24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου: Τι θα γίνει με τα σχολεία
Παντρεύτηκε η Άννα Κορακάκη – Οι φωτογραφίες από τον μυστικό γάμο
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Πολυκατοικίες: Απόφαση - βόμβα ΣτΕ για τους κοινόχρηστους χώρους
Ιωάννα Τούνη: Μας δείχνει τα κιλά και το ύψος της
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα τραγούδι, που αποτελεί ύμνο στους έρωτες που δοκιμάζονται από την απόσταση,  μας παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Γαλανός.

Ο γνωστός ερμηνευτής... ενώνει Αθήνα και Θεσσαλονίκη με το νέο του single, που έχει τίτλο 504 χιλιόμετρα, όσα απέχουν δηλαδή η πρωτεύουσα με τη νύμφη του Θερμαϊκού.

Πρόκειται για ένα δυναμικό τραγούδι, που έχει γράψει ο ίδιος ο καλλιτέχνης και θα αγγίξει όλους όσοι για να πάρουν ένα φιλί και μια αγκαλιά από το άλλο τους μισό, δε λογαριάζουν χιλιόμετρα και αποστάσεις.

Κωνσταντίνος Γαλανός

Η ενορχήστρωση και η παραγωγή του «504 χιλιόμετρα» έχει γίνει από τον βραβευμένο με Grammy, Ανδρέα Γιατράκο, ενώ το βίντεο κλιπ έχει γυριστεί, υπό τη σκηνοθετική ματιά, του Σταύρου Νταή.

Κυκλοφορεί από τη Sonar Music.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top