Χώρισε η Demy; Η πρώτη αντίδρασή της on camera

Έντονες είναι οι φήμες το τελευταίο διάστημα ότι η τραγουδίστρια Demy χώρισε μετά από 8 χρόνια σχέσης με τον Κύπριο επιχειρηματία Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.

Η Demy έδωσε το «παρών» σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη με επώνυμους καλεσμένους.

Η κάμερα της εκπομπής, Happy Day βρέθηκε εκεί και συνάντησε πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν παρέλειψαν να κάνουν δηλώσεις. Μεταξύ αυτών και η τραγουδίστρια Demy, η οποία ρωτήθηκε για τις φήμες χωρισμού από τον σύντροφό της.

Η τραγουδίστρια αποφεύγοντας να απαντήσει χαμογέλασε στην κάμερα και είπε: «Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω, τραγουδάει η Ελευθερία. Πάμε να χορέψουμε τώρα».

Mέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση.

Demy - Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Δυο χρόνια πριν στην εκπομπή “Πάμε Δανάη” η τραγουδίστρια είχε διαψεύσει τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για μυστικό γάμο με τον αγαπημένο της και μάλιστα είχε δηλώσει στην συνέντευξή της σχετικά με αυτό: «Δεν ισχύει, ούτε που το σκεφτόμαστε, ζούμε σαν να είμαστε παντρεμένοι, είμαστε ουσιαστικά δεσμευμένοι ο ένας στον άλλον. Έχω διαβάσει πολύ χειρότερα δημοσιεύματα από τον υποτιθέμενο γάμο μου».