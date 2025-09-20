Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή

Το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, η Μαίρη Μηλιαρέση και ο σύντροφός της έκαναν ένα σημαντικό βήμα στη σχέση τους, περνώντας το κατώφλι του Δημαρχείου Γλυφάδας για να ενωθούν με πολιτικό γάμο.

Ύστερα από δύο χρόνια κοινής πορείας και αφού υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης τον περασμένο Ιούλιο, το ζευγάρι αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση του με μια σεμνή τελετή στα νότια προάστια.

Στο πλευρό της γνωστής παρουσιάστριας βρέθηκε και η κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη. Όπως μπορείτε να δείτε στις φωτογραφίες η νύφη έλαμπε από ευτυχία μέσα στο μακρύ boho φόρεμα σε απαλές κρεμ αποχρώσεις.

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Happy Day, η ίδια εξέφρασε τη χαρά της: «Όταν μου έκανε την πρόταση, είχαμε πάει να φάμε σε ένα μαγαζάκι στη Γλυφάδα, αγαπημένο, και στα καλά καθούμενα εκεί που μιλούσαμε και τρώγαμε, σκύβει και μου λέει: "Θες να με παντρευτείς;"»

Η Μαίρη Μηλιαρέση επιλέγει να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και μέχρι σήμερα έχει αποκαλύψει ελάχιστα για τον σύντροφό της. Το μόνο γνωστό είναι πως εκείνος δεν προέρχεται από τον χώρο της showbiz.

Στο παρελθόν, η παρουσιάστρια είχε παντρευτεί τον Κώστα Λαζαράκη το 1996, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, τη Σοφίνα, που σήμερα είναι 28 ετών και ακολουθεί καριέρα στην υποκριτική. Ο γάμος τους έληξε τρία χρόνια αργότερα.



Δείτε τις φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της Μαίρης Μηλιαρέση