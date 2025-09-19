Σπανού για χωρισμό στην εγκυμοσύνη: «Είναι δύσκολο, αλλά δεν το μετάνιωσα»

Η τραγουδίστρια για την απόφαση να χωρίσει πριν γεννήσει την κόρη της

Celebrities & Gossip Νεα
Ελισάβετ Σπανού για τον χωρισμό από τον μπαμπά της κόρης της πριν τη φέρει στον κόσμο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελισάβετ Σπανού μίλησε για τον χωρισμό από τον σύντροφο και πατέρα της κόρης της, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. «Είναι δύσκολο, αλλά δεν το μετάνιωσα», είπε στην εκπομπή «Μαμά-δες», που θα προβληθεί στην ΕΡΤ, αύριο Σάββατο. 

Ελισάβετ Σπανού: H μητρότητα μετά τα 40 & η σχέση με τον μπαμπά του παιδιού

Η τραγουδίστρια, καλεσμένη της Χριστίνας Φλαμπούρη- της πρώτης Ελληνίδας που ανέβηκε στο Έβερεστ και που ολοκλήρωσε το διάσημο «7 Summits Project»- μίλησε για τους λόγους που την οδήγησαν να πάρει την απόφαση να πορευτεί μόνη της στο ταξίδι της μητρότητας, όπως είδαμε στο απόσπασμα της εκπομπή που πρόβαλε η εκπομπή Happy Day.

«Έμεινα έγκυος. Το δεχτήκαμε με πολλή χαρά. Ήμουν μέσα σε μια σχέση, η οποία όμως δεν είχε κατ' ανάγκη τα χαρακτηριστικά του να οδηγήσει σε κάτι πιο σταθερό και δεν είναι ανάγκη όλες οι σχέσεις να ξεκινάνε με μια τέτοια λογική. Συν του ότι η απόσταση στον τόπο διαμονής μας, δημιουργούσε ένα θέμα», είπε αρχικά η Ελισάβετ Σπανού. 

Σπανού για χωρισμό στην εγκυμοσύνη: «Είναι δύσκολο, αλλά δεν το μετάνιωσα»

Ελισάβετ Σπανού: «Ο πατέρας της κόρης μου ζει εκτός Αθηνών»

«Κι ενώ λοιπόν έχουμε καλοδεχτεί την είδηση του παιδιού, συνειδητοποιούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της και η απόσταση που είχαμε έκανε τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε αυτήν την ευθύνη», εξήγησε.

«Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε. Μία απόφαση που δεν την έχω μετανιώσει, παρόλο που το να περνάς μια εγκυμοσύνη μόνος σου είναι δύσκολο», κατέληξε. 

Η Ελισάβετ Σπανού γέννησε την κόρη της στις 30 Μαΐου 2024. Η βάπτιση της μικρής έγινε τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς. Το κοριτσάκι πήρε το όνομα Εμμέλεια.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΑΝΟΥ
 |
ΚΟΡΗ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
