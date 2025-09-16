Βαλαβάνη: «Θέλω να μεγαλώσω το παιδάκι μου. Δε μου λείπει η τηλεόραση»

Μία νέα δημόσια εμφάνιση, για την ακρίβεια τη δεύτερη, μετά τη γέννηση του γιου της έκανε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

«Είναι η δεύτερη έξοδός μου μετά τη γέννα. Η πρώτη ήταν στη Βίσση. Ακόμα δεν ξέρω πώς άφησα το παιδί μου και πήγα! Δεν καταλάβαμε καλοκαίρι, αλλά ήταν το πιο ουσιαστικό και το πιο όμορφο. Ήμασταν στο σπίτι με τον μικρό μας. Του χρόνου, σερφ με τον μπέμπη!», δήλωσε αρχικά στο Breakfast@star.

Η γλυκιά μαμά αγκαλιά με τον μπέμπη της

Η παρουσιάστρια ανέφερε πως το μωρό είναι μόλις δύο μηνών και ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή της: «Κοιτάω το παιδί και λέω: “Αυτό είναι δικό μου;” Πριν δύο μήνες ήταν στην κοιλιά μου. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι πιο δυνατό».

Η νεαρή μητέρα ξεκαθάρισε πως δε σκοπεύει να επιστρέψει άμεσα στα τηλεοπτικά πλατό, καθώς προτεραιότητά της είναι η μητρότητα: «Νιώθω υπέροχα που θα μείνω εκτός τηλεόρασης φέτος. Δε μου λείπει, δε μου λείπει το να είμαι μπροστά στα φώτα. Θέλω να μεγαλώσω το παιδάκι μου και να ζήσω κάθε στιγμή».

Τα σχόλια για τον Κώστα Τσουρό

Στο τέλος ρωτήθηκε και για τον Κώστα Τσουρό, με τον οποίο είχε συνεργαστεί για δύο σεζόν στο MEGA. «Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε μιλήσει τελευταία. Δεν είδα την πρεμιέρα, γιατί ήταν η ώρα που τρώει ο μικρός. Είδα αποσπάσματα όμως και εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στον Κώστα και στη Δέσποινα. Ήμασταν μαζί, τους εύχομαι τα καλύτερα».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star