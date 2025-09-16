Μαίρη Συνατσάκη: «Παιδιά είμαι κουρέλι από τα κλάματα» - Τι συνέβη;

Συναισθηματικά φορτισμένη η influencer

Celebrities & Gossip Νεα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μαίρη Συνατσάκη ξέσπασε σε κλάματα για τη νίκη της Εθνικής Μπάσκετ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η συγκίνηση που σκόρπισε η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ της Ελλάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket δεν άφησε κανέναν ασυγκίνητο και σίγουρα όχι τη Μαίρη Συνατσάκη.

Ελλάδα - Φινλανδία 92-89: Χάλκινη η Εθνική στο Eurobasket 2025!

Η γνωστή παρουσιάστρια, επιχειρηματίας και influencer, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό βίντεο, στο οποίο εκφράζει τον βαθύ της θαυμασμό, αλλά και τη συναισθηματική της φόρτιση για το επίτευγμα της ομάδας.

EuroBasket 2025: Η Εθνική Eλλάδος έφτασε στην Αθήνα με το μετάλλιο

Η Μαίρη Συνατσάκη ξέσπασε σε κλάματα για τη νίκη της Εθνικής Μπάσκετ

Με δάκρυα στα μάτια, εμφανώς φορτισμένη η Μαίρη εξομολογήθηκε: «Παιδιά, πραγματικά, είναι κάτι το... δεν ξέρω, μήπως απλά είχα εγώ ανάγκη να ξεσπάσω αδιανόητα με κάτι. Κλαίω συνέχεια από χθες το βράδυ με κάθε post που περνάει για τη χώρα, για τον Γιάννη, για την ομάδα, για τον προπονητή. Είμαι κουρέλι!»

Η ανάρτησή της δεν πέρασε απαρατήρητη και πολλοί χρήστες έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης και να δηλώσουν ότι νιώθουν ακριβώς το ίδιο.

Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΙΡΗ ΣΥΝΑΤΣΑΚΗ
 |
EUROBASKET 2025
LIFESTYLE
