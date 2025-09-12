Σοφία Φαραζή: Δείτε τη μεγάλη αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της

Η Σοφία Φαραζή τόλμησε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της, όπως είδαμε σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός, η οποία δεν είναι και τόσο λάτρης των αλλαγών, αποχωρίστηκε τα μακριά καστανά μαλλιά της και να τα κόψει αρκετά κοντά και να γίνει ξανθιά!

«Η μητέρα μου υπήρξε και είναι ακόμη κοκέτα. Μεγαλώνοντας εγώ βλέπω ότι έχω πάρει κάποια δικά της στοιχεία. Τα τελευταία χρόνια προσέχω περισσότερο τον εαυτό μου. Όμως, όταν ήμουν μικρή ήμουν και το ακριβώς αντίθετο της. Ήμουν αγοροκόριτσο και κατά συνέπεια πιο "χύμα". Μικρή τα καλοκαίρια ως παιδιά μαζί με τις αδελφές μου, βοηθούσαμε στη δουλειά του πατέρα μου ώστε να κερδίζουμε το χαρτζιλίκι μας. Ξεκινώντας από το κλείσιμο του σχολείου μέχρι τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Στόχος τους ήταν να μην επαναπαυτούμε σε μια ευμάρεια που κάποια χρονική στιγμή υπάρχει και σε κάποια άλλη δεν υπάρχει», είχε πει η Σοφία Φαραζή σε συνέντευξή της.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφίας Φαραζή

Η ηθοποιός που τελευταία είδαμε τηλεοπτικά στη σειρά του ΑΝΤ1, Παγιδευμένοι, χαρακτήρισε την αλλαγή της αυτή ως μία... τολμηρή κίνηση!

Η Σοφία Φαραζή στη σειρά Παγιδευμένοι του ΑΝΤ1