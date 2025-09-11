Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»

Εντυπωσιάζει στο κλασικό τραγούδι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.09.25 , 11:39 Ψυχικό: Βρέθηκε ανθρώπινο κρανίο και οστά σε βράχο
11.09.25 , 11:32 Μαρία Ιωαννίδου: Ο λόγος που πέρασε το χειρότερο καλοκαίρι της ζωής της
11.09.25 , 11:06 Απορρίφθηκε για 14η φορά η αίτηση αποφυλάκισης του δολοφόνου του Τζον Λένον
11.09.25 , 10:35 Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
11.09.25 , 10:26 Στον αγιασμό του 8ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Φιλαδέλφειας ο Μητσοτάκης
11.09.25 , 10:22 Στο νοσοκομείο ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης - Έκανε επέμβαση στην καρδιά
11.09.25 , 10:21 Πέτρος Ιακωβίδης: Ρεκόρ προσέλευσης στη συναυλία του στη ΔΕΘ
11.09.25 , 10:15 Μέλπω Ζαρόκωστα: Δύσκολες ώρες για τη σπουδαία ηθοποιό - Τι συνέβη;
11.09.25 , 10:14 BYD SEAL 6 DM-i TOURING:Ντεμπούτο στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο
11.09.25 , 10:12 Τζουμέρκα: Εξερευνήστε την άγρια φύση και τα πιο όμορφα ορεινά χωριά
11.09.25 , 10:01 Στρατής Χατζησταματίου: Γενέθλια για τον Μανώλη του «Σασμού» - Πόσα έκλεισε
11.09.25 , 09:46 Καιρός: Έρχεται οργανωμένη κακοκαιρία - Ποιες περιοχές θα επηρεάσει
11.09.25 , 09:39 Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση το 2026 - Δείτε παραδείγματα
11.09.25 , 09:33 Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου: Η κόρη τους, Μελίτα ξεκίνησε το Δημοτικό!
11.09.25 , 09:22 Νίκος και Δημήτρης Πλακιάς: «Ζητάμε κακούργημα για όλους»
Ιωάννα Τούνη: To ρομαντικό δείπνο με τον σύντροφό της
Κιμ Κίλιαν: Νίκησε τον καρκίνο - Η συγκλονιστική ανάρτησή της
Πέτρος Κωστόπουλος: Μας ανοίγει το καλαίσθητο διαμέρισμά του στο Νέο Ψυχικό
Χριστίνα Σάλτη: «Διαγνώστηκε με καρκίνο, το παλεύει και το παλεύουμε»
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»
Ολυμπία Χοψονίδου: Στιλάτη στη Ρίγα και στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη
Πάνος Καλίδης – Λεάννα Μάρκογλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ του γάμου τους
Νικολέττα Ράλλη: «Έκανα τεράστιο λάθος που δεν έδειξα τέτοια ξεφτιλίκια»
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Φωτογραφίες από τον γάμο της αδελφής της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γνωρίσαμε τη Δήμητρα Δουμένη μικρή μέσα από τη σειρά Λένη (MEGA, 2003-2004) όπου υποδυόταν την «Όλια», ένα παιδί που η ηρωίδα της σειράς, η Ελένη (Κάτια Δανδουλάκη) βρίσκει μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη περίσταση.  Συγκεκριμένα, το σενάριο ήθελε την μεγάλη ηθοποιό να συναντά τυχαία στο δρόμο ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο καταφέρνει να επιβιώσει από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε μαζί με τους γονείς της. Η Ελένη στο πρόσωπο της Όλιας έβλεπε την κόρη που δεν κατάφερε να αποκτήσει ποτέ.

δανδουλάκη

Η «Όλια» έγινε ιδιαίτερα γνωστή ως παιδί, και λόγω της σειράς και λόγω του ότι ξεχώριζε από τα πρώτα της χρόνια για την εμφάνιση και την παρουσία της μπροστά στις κάμερες.

Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»

Σήμερα, 22 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η Δήμητρα Δουμένη, εντυπωσιάζει με την πορεία της στο κλασικό τραγούδι.

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΟΥΜΕΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top