Γνωρίσαμε τη Δήμητρα Δουμένη μικρή μέσα από τη σειρά Λένη (MEGA, 2003-2004) όπου υποδυόταν την «Όλια», ένα παιδί που η ηρωίδα της σειράς, η Ελένη (Κάτια Δανδουλάκη) βρίσκει μέσα από μια συναισθηματικά φορτισμένη περίσταση. Συγκεκριμένα, το σενάριο ήθελε την μεγάλη ηθοποιό να συναντά τυχαία στο δρόμο ένα μικρό κοριτσάκι το οποίο καταφέρνει να επιβιώσει από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε μαζί με τους γονείς της. Η Ελένη στο πρόσωπο της Όλιας έβλεπε την κόρη που δεν κατάφερε να αποκτήσει ποτέ.

Η «Όλια» έγινε ιδιαίτερα γνωστή ως παιδί, και λόγω της σειράς και λόγω του ότι ξεχώριζε από τα πρώτα της χρόνια για την εμφάνιση και την παρουσία της μπροστά στις κάμερες.

Δήμητρα Δουμένη: Πώς είναι 22 χρόνια μετά η «Όλια» από τη «Λένη»

Σήμερα, 22 χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η Δήμητρα Δουμένη, εντυπωσιάζει με την πορεία της στο κλασικό τραγούδι.