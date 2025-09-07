Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές σε εξωτικούς προορισμούς συνεχίζουν να κάνουν η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο σύντροφός της Μπακ Πάλμερ.Το ζευγάρι αυτό το διάστημα βρίσκεται στο Μαλιμπού και απολαμβάνει τα καταγάλανα νερά των παραλιών της Καλιφόρνια.

Το μοντέλο και ο σύντροφος της που είναι μαζί περίπου ενάμιση χρόνο απόλαυσαν το ηλιοβασίλεμα στη θάλασσα, έκαναν τις βουτιές τους και αντάλλαξαν φιλιά.

Η Αλεσάντρα είπε να μοιραστεί τις όμορφες στιγμές που έζησε στο πλευρό του αγαπημένου της, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους στο Instagram.

To μοντέλο είχε επιβεβαιώσει τη σχέση της με τον Buck Palmer στις αρχές Δεκεμβρίου το 2024 όταν τα φωτογραφικά φλας τους είχαν απαθανατίσει να περπατάνε χέρι-χέρι μετά από ένα πάρτι στο Art Basel στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Το μοντέλο της Victoria Secret πριν συνάψει σχέση με τον Palmer Από το 2005 έως το 2018, ήταν σε σχέση με τον Τζέιμι Μαζούρ, με τον οποίο έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

