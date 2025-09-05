Ευθύμης Ζησάκης: Οι διακοπές με το μωρό είναι... Instagram vs Reality

Όσα είχε δηλώσει παλιότερη ο Ευθύμης Ζησάκης στο Happy Day για τη Χρύσα Παπαλελούδη

O Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη είναι ξετρελαμένοι με τον γιο τους και περνούν το πρώτο καλοκαίρι μαζί του.

Ο ηθοποιός ως... νέος μπαμπάς αντιμετωπίζει την καθημερινότητα των διακοπών του με πολύ χιούμορ. Συγκεκριμένα, ανήρτησε δύο φωτογραφίες του από τις διακοπές και έγραψε: «Πώς νομίζεις ότι θα είσαι στις διακοπές με το μωρό vs Πώς πραγματικά είσαι. #dadlife».

Στην πρώτη φωτογραφία, ο Ζησάκης ποζάρει απολαμβάνοντας τον καφέ του ντυμένος με κοστούμι και φόντο το απέραντο γαλάζιο, δίνοντας την εντύπωση ενός χαλαρού καλοκαιρινού πρωινού.

Στη δεύτερη εικόνα, όμως, μας δείχνει ότι στην πραγματικότητα κουβαλούσε ένα καροτσάκι, μωρουδιακά, τσάντες και άλλα στα στα χέρια του, δείχνοντας πως οι διακοπές με ένα μωρό... μόνο χαλαρές δεν είναι!

Δες την ανάρτησή του:

Υπέροχες φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές τους στην Τήνο ανέβασε και η Χρύσα Παπαλελούδη.