Ναταλία Γερμανού: Ποζάρει με μαγιό στην Κρήτη και εντυπωσιάζει

Δείτε το συγκινητικό φινάλε του «Καλύτερα Δε Γίνεται» στις αρχές Ιουλίου

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κρήτη απολαμβάνει η Ναταλία Γερμανού. Η παρουσιάστρια λατρεύει το νησί και το επισκέπτεται κάθε χρόνο.

Λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Ιnstagram φωτογραφίες από το καλοκαίρι της στο νησί.

Με φόντο τα καταγάλανα νερά η Ναταλία Γερμανού πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα όπου ποζάρει με μπικίνι σε λιλά τόνους αλλά και με κόκκινο ολόσωμο μαγιό. Η παρουσιάστρια εντυπωσιάζει με τις αναλογίες και το στιλ της.

«Κρήτη μου καλή αντάμωση.. 🩷» γράφει.

Δες τις φωτογραφίες: