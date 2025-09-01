Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι η μεγαλύτερη φαν σου!» γράφει στον Φώτη Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η πορτογαλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν και επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Με το που έγινε η επίσημη ανακοίνωση και μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη θέλησε να κάνει μία ανάρτηση - μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του!

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου» γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ανάρτησή της:

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Full in love



Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να απολαύσει τον αγαπημένο της, ενώ συχνά ποστάρει μηνύματα για εκείνον και τις επιτυχίες του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε για την πρόταση γάμου: «Όλα αυτά που γράφτηκαν για γάμο, ήταν όλα μπούρδες. Δεν ασχολήθηκα να μάθω ποιος τα έβγαλε. Διαβάσαμε δημοσίευμα ότι μου έγινε πρόταση γάμου στην πλατεία της Βιέννης τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων. Ποιος ντόπιος ασχολήθηκε; Ήταν αστείο… Ξέρεις πώς καταλάβαμε ότι έγινε κάτι; Περπατούσαμε στο δρόμο στη Βιέννη και μας σταματούσε κόσμος, Έλληνες γιατί ήταν πάρα πολλοί, και μας εύχονται».