Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι η μεγαλύτερη φαν σου!» γράφει στον Φώτη Ιωαννίδη

Ο ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.09.25 , 16:58 Mad Clip: Πλήθος κόσμου στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του
02.09.25 , 16:44 Γονική άδεια: Πόσες ημέρες δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Η διαδικασία
02.09.25 , 15:49 ΑΑΔΕ: Ποια στοιχεία καταθέσεων μαζεύει από τις τράπεζες για ελέγχους
02.09.25 , 15:48 Hyundai: Η πρώτη εικόνα του IONIQ 3
02.09.25 , 15:39 Ιουλία Καλλιμάνη: Έτοιμη για την πρεμιέρα της στο Eden στη Θεσσαλονίκη
02.09.25 , 15:30 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 45χρονη οδηγός της Πόρσε
02.09.25 , 15:29 Άννα Βίσση: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το πάρτι που έγινε νονά
02.09.25 , 15:22 Πρωταθλητές του μπόουλινγκ στο τουρνουά Freedom24 Dimitris Karetsos 2025
02.09.25 , 15:17 Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
02.09.25 , 15:10 Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης
02.09.25 , 14:56 Oλυμπιακός: Ποιος παίκτης επέστρεψε και επίσημα;
02.09.25 , 14:52 EETAA Βρεφονηπιακοί 2025: Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τα voucher
02.09.25 , 14:46 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε πόσα ΑΦΜ ανά περιφέρεια πήραν παράνομες επιδοτήσεις
02.09.25 , 14:37 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
02.09.25 , 14:08 Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Φαίη Σκορδά: Δείτε φωτογραφίες από τη Σκωτία με τους γιους της
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο
Επιστρέφει το smart που όλοι γνωρίζουμε - Πότε έρχεται
Βαλέρια Κουρούπη: Ποζάρει με μπικίνι στις διακοπές της
Eφορία: Εκπλήξεις για όσους έχουν κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Οι ευχές στην Κατερίνα Γερονικολού για τα γενέθλιά της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Πήγε τον Πάρη πρώτη μέρα στο σχολείο!
Γκράχαμ Γκριν: «Έφυγε» από τη ζωή ο σταρ του «Χορεύοντας με τους Λύκους»
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους δύο γιους της
Αμαλία Κωστοπούλου: Καλοκαιρινές φωτο με τον κούκλο αρραβωνιαστικό της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Μακρυπούλια: Έστειλε παίκτη του Ρουκ Ζουκ στην Ελένη Βουλγαράκη για να γνωρίσει τον Φώτη Ιωαννίδη / Βίντεo: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η πορτογαλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν και επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Με το που έγινε η επίσημη ανακοίνωση και μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη θέλησε να κάνει μία ανάρτηση - μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του!

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου» γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ανάρτησή της:

Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι η μεγαλύτερη φαν σου!» γράφει στον Φώτη Ιωαννίδη

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Full in love

βουλγαρακη
Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να απολαύσει τον αγαπημένο της, ενώ συχνά ποστάρει μηνύματα για εκείνον και τις επιτυχίες του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού η Ελένη Βουλγαράκη απάντησε για την πρόταση γάμου: «Όλα αυτά που γράφτηκαν για γάμο, ήταν όλα μπούρδες. Δεν ασχολήθηκα να μάθω ποιος τα έβγαλε. Διαβάσαμε δημοσίευμα ότι μου έγινε πρόταση γάμου στην πλατεία της Βιέννης τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με μαρτυρίες ντόπιων. Ποιος ντόπιος ασχολήθηκε; Ήταν αστείο… Ξέρεις πώς καταλάβαμε ότι έγινε κάτι; Περπατούσαμε στο δρόμο στη Βιέννη και μας σταματούσε κόσμος, Έλληνες γιατί ήταν πάρα πολλοί, και μας εύχονται».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top