Σταμάτης Γονίδης: Αποχωρεί από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο

Μία συνεργασία έλαβε τέλος πριν καν αρχίσει. Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε από το σχήμα που επρόκειτο να εμφανίζεται μαζί με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Σταμάτη Γονίδη

«Θα απέχω αυτό τον χειμώνα από τις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Θεωρώ αυτονόητο ότι αυτοί που συνεργάζομαι θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου. Το γεγονός ότι από επιλογή δεν ανήκω στο “lifestyle” δεν σημαίνει ότι κάποιοι μέσα από το διαδίκτυο μπορούν να με υποτιμούν και να μη με σέβονται. Ο νοών νοείτω».

Τι συνέβη και οδηγήθηκε ο τραγουδιστής σε αυτή την απόφαση

Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον καλλιτέχνη σε αυτή την αιφνίδια απόφαση, ωστόσο κάποιοι κάνουν λόγο ότι τον ενόχλησε ό,τι ειπώθηκε πως θα είναι το δεύτερο όνομα στο σχήμα, με πρώτο τον κ. Πλούταρχο.

Η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου

Πριν λίγες μέρες πάντως το νυχτερινό κέντρο ANODOS με ανακοίνωσή του είχε καλωσορίσει τον Σταμάτη Γονίδη.