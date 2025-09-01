Ζόζεφιν:Τι είπε ο ναυαγοσώστης που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη γιαγιά της

Ζόζεφιν: Όσα είπε ο ναυαγοσώστης που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στη γιαγιά της και γειτόνισσα της άτυχης 91χρονης/ βίντεο από Ant1

Τη γιαγιά της πενθεί η τραγουδίστρια Ζόζεφιν, η οποία πνίγηκε ενώ έκανε το μπάνιο της στο Πόρτο Ράφτη, το μεσημέρι της Κυριακής 31/8.

Η 91χρονη Ειρήνη Wendel κολυμπούσε στον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν ξαφνικά εντοπίστηκε από τους λουόμενους χωρίς τις αισθήσεις της.

Η τραγουδίστρια είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με την αγαπημένη της γιαγιά στις 18/8/ πηγή instagram

«Πήγε να βγει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί είχε κύμα. Την έριξε κάτω το κύμα. Έχασε την ισορροπία της και δεν ήταν κανένας εδώ να την πιάσει. Πρέπει να ήπιε νερό κι έτσι πνίγηκε. Το είχε ξαναπάθει άλλες δυο φορές. Πήγε εκεί, δε μπορούσε να βγει, τη βγάζαμε» δήλωσε στον ΑΝΤ1, γειτόνισσα της γιαγιάς της Ζόζεφιν.

Ο ναυαγοσώστης που βρισκόταν σε διπλανή παραλία, έσπευσε στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες. «Δεν έβρισκα σφυγμό. Μαζί μου ήταν δύο γιατροί, οι οποίοι με βοήθησαν. Ξεκίνησα αμέσως τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ, κάναμε χρήση απινιδωτή και η διαδικασία κράτησε 25 λεπτά. Στα 35 λεπτά ήρθε το ασθενοφόρο. Από εκεί και πέρα, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει», περιέγραψε ο ναυαγοσώστης.

Διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν προσπάθειες να επαναφέρουν την 91χρονη για αρκετή ώρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Αυτόπτες μάρτυρες κατήγγειλαν πως το ασθενοφόρο άργησε να φτάσει, όμως πηγές του ΕΚΑΒ αναφέρουν πως η κινητή μονάδα ανταποκρίθηκε σε 20 λεπτά και πως η γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η τραγουδίστρια έμαθε για τον χαμό της γιαγιάς της όταν έφτασε στο νοσοκομείο.