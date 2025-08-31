Ζόζεφιν: Πνίγηκε η γιαγιά της στο Πόρτο Ράφτη

Πολύ δύκολες ώρες περνά η τραγουδίστρια Ζόζεφιν, αφού η γιαγιά της πνίγηκε σήμερα το μεσημέρι σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 91χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το μεσημέρι της Κυριακής 31 Αυγούστου από την παραλία Άγιος Σπυρίδωνας στο Πόρτο Ράφτη.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά το μεσημέρι, προκαλώντας συγκίνηση και θλίψη στην οικογένεια και στο περιβάλλον της δημοφιλούς τραγουδίστριας.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.