Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ παντρεύτηκαν το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου στην Κύπρο.

Μετά από έξι χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, έχοντας δίπλα του αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Εκείνος επέλεξε γαμπριάτικο κοστούμι σε κλασική γραμμή με παπιγιόν κι εκείνη φόρεσε ένα μακρύ νυφικό από δαντέλα με έξω την πλάτη.

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό από τη σειρά Μπρούσκο, ενώ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε και στη Γη της ελιάς. Η 37χρονη Κύπρια είναι χορεύτρια- χορογράφος και μαμά της μικρής Αριάνας, που απέκτησε με τον Δώρο Παναγίδη, πρώην παίκτη του Power of love. Μάλιστα, η κόρη της ήταν εκείνη που παρέδωσε τη νύφη στον γαμπρό.

Η Νάταλι Κάτερ έφθασε στην εκκλησία με συνοδεία οργάνων ενώ ο ναός ήταν εντυπωσιακά στολισμένος με λευκά και πράσινα λουλούδια.

Αμέσως μετά το τέλος του μυστηρίου το ζευγάρι αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί με τους προσκεκλημένους να πετούν ρύζι.

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ζευγάρι έκανε εντυπωσιακή χορευτική είσοδο με τους καλεσμένους να τους χειροκροτούν και να τραβούν βίντεο.

Στη δεξίωση το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό με το τραγούδι Take My Breath Away.

Στη συνέχεια η Ναταλί Κάτερ ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη στον ηθοποιό, χορεύοντας το The Way You Make Me Feel του Michael Jackson φορώντας ένα εκθαμβωτικό χρυσό φόρεμα.

«Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα.. ! Και εκεί μας περιμένει η αρχή», ήταν το μήνυμα που έγραψε ο Στέφανος Μιχαήλ στα social media για τον γάμο του με τη Νάταλι Κάτερ.

