Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Η κόρη της νύφης παρέδωσε τη χορεύτρια στον ηθοποιό

Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ παντρεύτηκαν το απόγευμα της Κυριακής 31 Αυγούστου στην Κύπρο.

Μετά από έξι χρόνια σχέσης, το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης, έχοντας δίπλα του αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Εκείνος επέλεξε γαμπριάτικο κοστούμι σε κλασική γραμμή με παπιγιόν κι εκείνη φόρεσε ένα μακρύ νυφικό από δαντέλα με έξω την πλάτη. 

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός στο κοινό από τη σειρά Μπρούσκο, ενώ πρόσφατα πρωταγωνιστούσε και στη Γη της ελιάς. Η 37χρονη Κύπρια είναι χορεύτρια- χορογράφος και μαμά της μικρής Αριάνας, που απέκτησε με τον Δώρο Παναγίδη, πρώην παίκτη του Power of love. Μάλιστα, η κόρη της ήταν εκείνη που παρέδωσε τη νύφη στον γαμπρό. 

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Η Νάταλι Κάτερ έφθασε στην εκκλησία με συνοδεία οργάνων ενώ ο ναός ήταν εντυπωσιακά στολισμένος με λευκά και πράσινα λουλούδια.

Αμέσως μετά το τέλος του μυστηρίου το ζευγάρι αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί με τους προσκεκλημένους να πετούν ρύζι.

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση, η οποία κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Το ζευγάρι έκανε εντυπωσιακή χορευτική είσοδο με τους καλεσμένους να τους χειροκροτούν και να τραβούν βίντεο.

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στη δεξίωση το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό με το τραγούδι Take My Breath Away.

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

Στη συνέχεια η Ναταλί Κάτερ ετοίμασε μια ξεχωριστή έκπληξη στον ηθοποιό, χορεύοντας το The Way You Make Me Feel του Michael Jackson φορώντας ένα εκθαμβωτικό χρυσό φόρεμα.

Στέφανος Μιχαήλ - Νάταλι Κάτερ: Ο λαμπερός γάμος, το νυφικό και η δεξίωση

«Διανύσαμε μακρύ δρόμο, περάσαμε όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές, μα φτάσαμε μαζί στο τέρμα.. ! Και εκεί μας περιμένει η αρχή», ήταν το μήνυμα που έγραψε ο Στέφανος Μιχαήλ στα social media για τον γάμο του με τη Νάταλι Κάτερ.
 

 

